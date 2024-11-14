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今年越南外資直接投資額大漲，連帶GDP也大增，越南國會日前將2025年的經濟成長目標訂在6.5%至7%，並爭取達到7%至7.5%，比原本預定的經濟目標還要高。根據《越南快訊》報導，越南國會12日下午通過經濟社會發展決議，設定前述經濟成長目標，通膨則設定控制在4.5%左右，越南國會經濟委員會主任武紅清（VuHong Thanh）在報告中指出，2025年全球經濟形勢複雜多變，相關經濟成長預測已做出綜合考量，以保障經濟復甦並實現可持續發展。根據世界銀行預測，越南經濟增長率預計2024年將達到6.1%，2025年將達到6.5%。2025年越南的經濟增長將超過其他東南亞國家，如泰國、柬埔寨、馬來西亞、印尼和菲律賓。今年越南外國直接投資額（Foreign direct investment，FDI）創下五年以來新高，成為外國企業新寵，最新統計數據顯示，2024年前8個月越南的FDI到位資金累計達141.5億美元，獲得最多投資的前三大產業為製造業、房地產和批發零售業。