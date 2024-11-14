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▲崔顯旭上傳小熊照，結果倒影可以發現他是全裸拍攝。（圖／崔顯旭IG）

22歲男星崔顯旭先前因演出電視劇《Real:Time:Love1》、《二十五，二十一》而受到關注，2019年加入金秀賢同門公司Goldmedalist，成為對方師弟，平時他也會用社群平台和粉絲互動。但沒想到他近日上傳公仔照，卻因為公仔的材質會反光，結果從小熊倒影看到，崔顯旭疑似是全裸在拍攝照片，且腿部整個打開，隱約可以看到他的私密部位。雖然崔顯旭很快就把照片刪除，但已經來不及，事後經紀公司回應，「沒什麼要特別回應的，敬請諒解。」崔顯旭近日在IG上傳一張透明小熊公仔的照片，不過因為公仔的特殊材質，從小熊的臉部可以隱約看到，他似乎是全身裸體、雙腿大開的狀態，不僅可以看到肉色的身形，甚至連私密部位也露出來，隨即掀起軒然大波。雖然崔顯旭事後火速把照片刪掉，不過為時已晚，照片已經在社群上廣為流傳，還有粉絲在他最新的貼文中留言，「哥哥沒事吧？」也有人說，「這是怎麼回事？」事後崔顯旭公司回應，「關於崔顯旭的SNS照片，沒有特別要說的話，敬請諒解」。不過這並非崔顯旭第一次出事，先前他就被人拍到，在街頭牽著一個女子的手，還一邊抽菸，最後把菸頭丟在路上，被狂轟「沒公德心！」事後他在社群平台上傳手寫信道歉，崔顯旭經紀公司也說，確認影片中的人是崔顯旭後，會按照規定罰錢，也對於不良示範道歉；首爾江南區廳則說，崔顯旭亂丟菸蒂的行為，可依違反廢棄物管理法第八條第一項開罰，可處5萬韓幣（約新台幣1156元）。