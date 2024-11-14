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根據數位旅遊平台Agoda報告指出，對泰國具象徵性意義的婚姻平權法案預計每年將吸引400萬名外國遊客，並在法案生效後的兩年內，每年增加近20億美元的旅遊收入。由Agoda與Access Partnership共同發表的《婚姻平權對泰國旅遊業的經濟影響》報告，評估泰國自2025年1月22日起，實施婚姻平權法案後可能帶來的預估經濟效益。除了是東南亞第一個同性婚姻合法化的國家，泰國將是繼2019年台灣和去年尼泊爾之後，亞洲第3個同婚合法的國家。這項措施預估讓泰國在每年價值超過2000億美元的全球彩虹旅遊市場中，搶占更大的市場佔有率。預計在兩年內，每年額外湧入的400萬名外國遊客可能會每年增加約20億美元的旅遊收入，其中約7億美元將流入旅宿業，4億美元為餐飲服務，4億美元為零售消費，2億美元為國內交通，另外2億美元則包括娛樂和醫療服務在內的其他領域；此外更帶來額外152,000個全職工作機會，其中76,000個為旅遊業，另外76,000個為泰國各方面經濟領域，且使泰國的國內生產總值 (GDP) 成長0.3%。Agoda企業發展副總裁兼Agoda Pride執行贊助Timothy Hughes表示，「LGBTQIA+族群是推動經濟強大的力量，雖然泰國已經是LGBTQIA+旅客的熱門目的地，但這項措施預計將進一步鞏固泰國的聲譽，使其成為多元包容的旅遊首選。在Agoda我們很高興看到旅客前往泰國，對當地企業和社區帶來的實質性經濟影響。我們會繼續與當地合作夥伴合作，為這個社群提供卓越的旅遊體驗。」此份報告引用了與「曼谷驕傲月」(Bangkok Pride) 等主要產業參與者的對話，並強調這項法案的正面影響，如何為未來的大型活動，如「世界驕傲節」(WorldPride) 等，奠定更穩固的基礎。這些活動在國際層面上提升了LGBTIQIA+的曝光度及對相關議題的認識，並證明「彩虹經濟」能為主辦國帶來可觀的旅遊和消費成長。Naruemit Pride總裁兼創辦人以及2024年曼谷驕傲月的主辦人Waaddao Chumaporn提到，「婚姻平權法案的頒布，對泰國來說是非常重要的進步，不僅推動了LGBTQIA+平權，也鞏固泰國多元包容且安全的旅遊聲譽。擁抱多元文化並確保所有伴侶，不論性別或性取向，都能在婚姻中享有平權；在這方面，泰國展現其在推動人權進步的領先地位。我們相信，這項革新的政策將能加深信任，吸引更多遊客，並鼓勵與我們充滿活力的文化進行有意義的互動。」國際LGBTI聯合會 (ILGA) 亞洲執行董事Henry Koh認為，「事實上來自亞太地區的LGBTQIA+族群旅客中，有一半以上曾在旅行時遭受過歧視，因此安全成為他們旅遊時的關鍵考量因素。透過實施這項關鍵的法案變革，泰國正逐漸成為一個安全友善的首選旅遊目的地，為這些旅客提供像是舉辦國外婚禮等難得的機會。」知名公共政策顧問公司Access Partnership針對已頒布婚姻平權法案的國家進行分析，結果顯示，該法案生效兩年後，國際遊客人數平均增加了約10%。此外，研究表明 ，遊客更可能前往LGBTQIA+友善的國家，其中43%的LGBTQIA+遊客若認為旅遊目的地對於LGBTQIA+族群不友善，則會取消行程。