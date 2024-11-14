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▲李多慧出席《FIGHTING！女孩們》試片首映會。（圖／記者吳翊緁攝）

▲李多慧即使在台被跟拍，還是要在台灣置產。（圖／記者吳翊緁攝）

▲《FIGHTING！女孩們》將於11月22日在台上映。（圖／記者吳翊緁攝）

李多慧上週（11／10）環島遭媒體跟拍，她淚訴很害怕還到警局報案，昨（13）日是她事發後首度露面，對於事件三緘其口，記者轉換韓文問她也不回答，場面相當混亂；今（14）日再度出席公開活動，在《FIGHTING！女孩們》試片首映會上，她帶了花姓CEO代打回應相關問題，是否要跟媒體和解還不確定，一切等警方通知後續再說，李多慧也不怕在台灣置產，高喊中文：「當然要！」不同於昨天的混亂，李多慧今天帶著CEO上陣面對各種問題，問及是否要跟媒體和解？花姓CEO表示：「我們就按照警察的程序，目前還沒有任何進度。」那會朝和解的方向進行嗎？CEO說：「經紀公司這邊還在等程序，我們很歡迎與各界聊聊，但還沒接到警察進一步的通知。」是否和解尚未決定。她的隊友林襄爆出花了1800萬買房，如今李多慧在異鄉遇到跟蹤跟拍，對於置產是否卻步？她大聲高喊：「當然要！我還是愛台灣！」但要等到賺夠了才會進行下一步。那會買高樓層以防被偷拍嗎？李多慧坦言韓國的住家是低樓層，只住過1樓跟3樓，「我對住在高樓房很有憧憬！」賺到頭期款後，會以不吵、安靜的地段為優先考量。聊了近日時事，李多慧還是要稱職講講站台的電影，她說《FIGHTING！女孩們》跟自己的追夢故事很像，出道前曾連續練習12小時不眠不休，辛酸史歷歷在目。《FIGHTING！女孩們》故事描述，1999年住在巨濟島的高中女孩必善（李惠利 飾）對嘻哈舞蹈瘋狂著迷，她人生的唯一夢想便是前往首爾，成為嚴正化的伴舞，為了獲得師長認可，好在校內擁有屬於自己的舞蹈練習室，她跟好友美娜（朴世婉 飾）說服當過啦啦隊隊長的轉學生世賢（趙妸㛦 飾），一起組成啦啦隊社團「千禧年女孩（millennium girls）」，她們跑遍家鄉各處，用熱情舞蹈爲居民應援，也累積了深厚友誼，但接踵而來的難題，令女孩們面臨考驗，必善的青梅竹馬植行（李政河 飾）則是一路默默地陪在她身旁為她打氣，在末日預言不斷、充滿不確定性的世紀末裡，寫下最閃耀動人的青春篇章。電影將於11月22日在台上映。