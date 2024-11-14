我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城泰統集團公布2024年第三季財報，累計前三季營收46.47億元、營業毛利23.91億元、營業利益3.77億元、歸屬於母公司稅後淨利2.96億元、EPS為7.56元。第三季單季營收達16.03億元，年增6.45%、營業毛利8.38億元、營業利益1.41億元、歸屬於母公司稅後淨利1.13億元、EPS為2.89元，營收及營業毛利再雙雙寫歷史新高水準。回顧第三季，集團業績成長主要受惠於暑假旅遊旺季、父親節、中秋節等假期節慶聚餐商機，同時結合展店效益，開出時時香汐止遠雄店、時時香高雄岡山樂購店、瓦城兩廳院店及瓦城台中文心秀泰店。瓦城持續透過多品牌及精準展店策略，針對不同市場區域進行布局，深化地區性經營並瞄準具發展潛力市場，積極進駐各大重要百貨商場及購物中心，透過聚客效益帶動餐廳來客，成功提升集團營運動能，助攻第三季營收及營業毛利均創下同期歷史新高。累計前三季合併營收，瓦城以46.47億元、年增6.86%，領先台灣整體餐飲業3.6%之成長率，顯示集團於整體規模快速成長更甚同業表現。瓦城看好第四季百貨周年慶檔期續熱，年末聖誕節及跨年等重要節慶來臨，加上公司行號陸續舉辦尾牙春酒，聚餐需求攀升，有益於挹注來客量。瓦城也提到，集團尾牙春酒專案也已於11月1日（五）開跑，在規模、效率同步提升下，可望為集團成長動能再添柴火，突破過往表現。