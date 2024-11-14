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國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，打算提高憲法法庭判決門檻，不過民眾黨立委黃珊珊表態不挺。對此，翁曉玲今（14）日出席《憲法訴訟法》法的黨團協商時表示，這是她個人的意見，更喊話修法不是要癱瘓憲法法庭，「還是希望賴清德提出適當的人選。」翁曉玲受訪時指出，《憲法訴訟法》修法主要目的是希望讓憲法法庭的審判程序、品質可以更嚴謹更好，這次的修改將大法官擬定15人至少要有10人出席、10人做裁判，這樣的做法不是要癱瘓憲法法庭，會癱瘓憲法法庭的是賴清德。翁曉玲提出，大法官的名單未來立法院可以同意通過，自然就不會有癱瘓情況， 如果他能提出的名單不夠好，立法院不同意的話，確實可能讓憲法法庭短期停擺，還是希望賴清德提出適當的人選。對於黃珊珊不支持該修法，翁曉玲指出，這是她個人的意見，憲法法庭的改革是大是大非，民眾黨會有自己的判斷，希望可以得到民眾黨黨團的支持。對於有上百位律師將發起「律師守護憲法遊行」。翁曉玲則說，全國有兩萬個律師，這次有150多名連署反對改革，她尊重律師的言論表達自由權，但是還是有非常多的人支持憲法法庭需要改革，目的就會希望多數的大法官可以參與開庭審理。