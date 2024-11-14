我是廣告 請繼續往下閱讀

▲狗仔葛斯齊近來槓上民進黨立委王定宇，影射其外遇，揭露其曾向疑似外遇對象索取「超級相片」。（圖／葛斯齊臉書）

▲葛斯齊懷疑爆料者被施壓，有律師或政治力量介入，痛批此事很骯髒、嚴重。（圖／葛斯齊臉書）

狗仔葛斯齊近來槓上民進黨立委王定宇，影射其外遇，揭露其曾向疑似外遇對象索取「超級相片」，王定宇氣得一狀告上法庭，如今進入第4天，雙方連日來不斷隔空交火，這段時間葛斯齊不斷強調自己消息來源正確，沒想到今（14）日再度開直播氣喊：「我的消息來源被施壓了！」坦言爆料者的LINE帳號直接被消失，痛斥王定宇「骯髒」。葛斯齊先前爆料王定宇帶貌美的「女助理」跟前總統蔡英文見面，蔡英文遠遠看到女方稱讚其貌美，不僅如此，王定宇更是傳了「我想要妳」等曖昧訊息，他還透露，王定宇的老婆李淑吟並不是完全不知情老公的感情狀態，只是夫妻倆怎麼去討論要壓下這些事，而王定宇也不甘示弱，氣得直接委託律師及辦公室執行長提告，並反擊葛斯齊曬出的截圖是「P圖」。然而葛斯齊再三強調，自己所有的爆料證據都是查證過的，「他真的沒有底牌了，事實的東西大家也都慢慢看得出來，現場同業都有在說P圖太假了吧，此地無銀三百兩。」今日他又開直播表示，「我所講的都是事實，每一個都經得起考驗。」然而他卻發現下午2點左右，爆料者的LINE帳號註銷，大頭照直接消失，「前一秒還好好跟我聊天，下一秒就消失了。」葛斯齊懷疑爆料者被施壓，有律師或政治力量介入，痛批此事很骯髒、嚴重，他無奈表示，台灣是很乾淨的社會，「難道你是要人命的意思嗎？」、「你就顧著自己的政治生涯，是這個意思嗎？」剛得知消息就立刻開直播，就是希望外界可以知道這其中的內幕。