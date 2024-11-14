我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣世界展望會自 2021 年起，連續4年進行兒少生活樣態及成長環境檢視調查，精準掌握台灣經濟弱勢兒少的需求，並推行「經濟弱勢個案分級服務」，聚焦最脆弱兒少進行積極輔導。今年展望會依據調查結果，獨家公布最新《2023年-2024年台灣經濟弱勢兒少需求速寫》，除了分析國內弱勢兒少現況，更將全台灣服務的20縣市、58個據點、4.5萬名全台弱勢兒少分以北、中、南、東四區進行分區調查，對準地區的需求。值得注意的是，去年統計，接受台灣世界展望會積極輔導的極脆弱兒少有1,600人，今年卻增至2,400人，人數爆增1.5倍，即使國內通膨較去年緩減，但有生存急迫危機的兒少人數卻不減反增。生活在東部、小學五年級的阿志是台灣世界展望會服務的孩子，和外婆一起住在租來的貨櫃屋裡，他們在客廳和廚房拉起帆布、鐵皮搭成生活的居所，平常一家就靠著外婆採海菜以及拾荒工作貼補家用。今年10月，康芮颱風以破紀錄的中心最大風速，直接侵襲阿志的家。台灣東部地區被服務的弱勢兒少和家庭，有70%住於原偏鄉地區，救援人員無法提供即時援助，小小的阿志就用拼湊起來的巧拼地墊抵住破損的家門，和外婆輪流用身體撐住巧拼地墊，以避免風灌入家中。瘦小的身軀、用力頂著被狂風吹襲的家門，半露天的家屋是阿志和外婆的棲身之所，社工員說：「因為找不到更便宜的租屋，只能租貨櫃屋，每次颱風來都是這樣！」台灣世界展望會表示，《2023年-2024年台灣經濟弱勢兒少需求速寫》是以「循證治理」為原則，使用科學研究和數據證據來指導決策過程，用數據找出最脆弱、最弱勢的孩子，並且依據各區域的差異性給予最適切的服務。例如，東區每 3.3 名（中）低收入戶兒少，就有1名為展望會服務對象。服務對象中，約有8成是原住民、5,400名兒少居住在易遭受地震或颱風等天災侵害的原偏鄉地區。而北區單親家庭比例高於全國其他區域，且弱勢兒少成為「未成年家庭照顧者」比例高於全國，統計約有近百名未成年兒少要照顧一家大小飲食、生活，提前成為小大人。展望會則依個案狀況，提高訪視關懷頻率，並給予積極輔導扶助金協助家庭渡過難關，因應天災，則給予生活支持補助。南區則約有5,100名兒少家庭屬於脆弱家庭型態，比例全國最高，還有約43%經濟弱勢兒少有體重過輕、過重或肥胖的情況，亦是全國最高。中區則是平約每5名經濟弱勢兒少，便有1名的家庭難以支付兒少日常基本生活、教育或醫療開銷，有80%的經濟弱勢兒少自述，若要達到自己理想中的學歷，最需要學費的補助，這個急迫情況亦是全國最高。因應個案，展望會也提供教育扶助金、閱讀素養助學計畫、數位學習工具、課後照顧班等教育資源，以及營養扶助金改善兒少飲食與營養。目前，台灣世界展望會共照顧約 4.5萬名經濟弱勢兒少，2023年，國內每8.4個生活在貧窮線以下的孩子，就有1位是由展望會兒童資助計畫照顧長大，2024年則提升為每8.1個孩子，就有1位是由展望會關顧，除了顯示服務弱勢比例增加外，展望會也服務在貧窮線邊緣生活的孩子，目前所服務的弱勢兒少中約有50%是無法取得政府補助資源，僅能獲得民間單位如展望會資源協助的隱性弱勢。台灣世界展望會常年致力弱勢兒少與家庭服務，服務內容則是經長期數據調查，歸納出弱勢兒少的「五大需求」，為弱勢兒少量身訂製的方案活動，還依據「經濟弱勢個案分級服務」，讓有急迫需求的兒少能夠獲得最即時的積極輔導、急難救助、生計支持等資源。各項方案包括，提供弱勢兒少家庭教育扶助金，協助支付學雜費等教育開銷，也提供孩子學習設備、課後照顧；營養扶助金改善兒少飲食與營養，也結合在地店家、部落廚房進行送餐服務，確保兒少獲得穩定的三餐和營養。當弱勢家庭突遭急難意外或疾病衝擊時，提供緊急扶助金、協助支應醫療及輔具費用，也提供積極輔導扶助金緩解急迫需求；在長期的生涯發展上，也有培力與生計發展計畫，輔導弱勢家庭家長培養一技之長，供弱兒少生命教育及職涯探索支援，發展求職和就業技能。在貧富差距擴大與物價上漲的現今，弱勢兒少面臨著更嚴峻的生活與成長挑戰，為了讓大眾更了解台灣弱勢需求，甫獲得第59屆金鐘獎最佳男配角的知名演員鄭元暢，同時也是展望會19名弱勢兒少資助人，今年特別跟著展望會服務的腳步走入脆弱的家庭，發現台灣各地仍有不少弱勢兒少與家庭在貧窮角落努力生存，待社會大眾善心扶持。台灣世界展望會亦將攜手鄭元暢在2024年12月5日舉辦記者會，分享他對展望會服務的看見，期待大眾共同協力，改善弱勢兒少與家庭的生活現況，讓孩子安穩就學、吃飽穿暖、勇敢擁有夢想、有能量實踐前進，進而翻轉人生。