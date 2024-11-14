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兼任民進黨主席的總統賴清德昨（13）日邀請黨內各派系進行「便當會」，會中觸及2026年九合一選舉，與會者均有共識，縣市首長人選越早提名越好，並初步區分為四層次提名，包括連任縣市、有共識縣市、非綠營執政縣市及艱困選區。賴清德昨晚邀集各派系赴官邸進行第二次便當會，時長約2小時，內容觸及2026提名時程議題，各派系也達共識，要提早、盡快進行初選，並趕在全代會上提案，最快在2026農曆年前展開。對於縣市長提名，與會者初步規劃四層次提名，第一，連任區，若無異議能優先提名；第二，共識區，綠營執政的優勢選區，地方有共識就先決定；第三，非綠營執政縣市；第四、艱困選區。據指出，雖然與會者已有提名架構，但目前仍未有定論，也沒有做出決議。對此，出席會議、表態參選新北市長的立委蘇巧慧受訪時表示，昨天討論非常簡短，都認為2026年要推出最強人選，一旦有人選就盡快推出，大家也建議提早、盡快進行相關流程。至於會中是否談及新北市2026年選戰安排，蘇巧慧否認說，連新北兩個字都沒出現，因此不知道為何會出現這樣報導。蘇巧慧也爆料，有人一邊開會、一邊偷看棒球，像是坐在她旁邊的民進黨立委王定宇，一直在偷看球賽，還一直喊「6比0！6比0！耶！」讓她相當傻眼，想說「還在開會耶！總統還坐在那欸！」未料，賴清德相當關心，還追問說，「6比0了嗎？」