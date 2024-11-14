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▲吉川愛未教車時的清純身影，也讓許多粉絲忍不住狂讚，激動喊話要揪團去日本學車。（圖／PTT表特板）

▲除了駕訓班教練外，吉川愛未相當熱愛運動，健身、空手道、潛水都不在話下，日前她還在比基尼模特兒中奪下冠軍。（圖／aimi_feti IG）

▲身材火辣的吉川愛未本是一名小有名氣的寫真女星，直到結婚後才引退。（圖／aimi_feti IG）

身材火辣長相甜美的駕訓班教練吉川愛未，近來掀起台、日兩地的熱烈討論，外型吸睛的她擄獲了不少粉絲的芳心，紛紛舉手報名想加入「正妹駕訓班」。隨著人氣水漲船高，吉川愛未也被翻出以往是一位寫真女星，現今35歲的她多元的斜槓身分也全被挖出。近日有粉絲在PTT中以「正妹駕訓班教練」為標題，分享在日本論壇中，討論度超高的美女駕訓班教練吉川愛未的多張寫真與採訪照，貼文中有吉川換上兔女郎、比基尼等各種扮相，辣暈不少粉絲，性感的外型也讓其他網友忍不住狂讚：「教練，我想開車」、「在台灣還不學爆？」激動喊話要揪團去日本學車。其實早在成為駕訓班班教練前，吉川愛未是一名小有名氣的寫真女星，19歲時她就開始拍攝各種火辣艷照，還曾推出寫真集和DVD、登上綜藝節目，直到與丈夫結婚後才正式引退，專心養育2個孩子。可惜這段婚姻只維持了6年就宣告破局，正巧此時遇上新冠疫情影響，吉川也因此失業，本來就對車子頗有興趣的她兜兜轉轉，決定轉換跑道成為一名駕訓班教練。比起外型，吉川愛未的人生歷程更加精彩，為了孩子們的教育問題，她毅然決然地放棄大型經紀公司的簽約，自立門戶開公司當老闆，發行個人寫真集與舉行攝影活動。除了駕訓班教練外吉川相當熱愛運動，健身、空手道自然都不在話下，日前還在比基尼模特兒中奪下冠軍，事業可謂是蒸蒸日上，「斜槓」身分相當多元。