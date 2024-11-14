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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，昨（12）日遭指控在2024大選期間對媒體人璩美鳳性騷擾，隨後連帶璩美鳳2001年的性愛光碟事件也遭翻出；對此，網紅館長質疑，民眾黨那麼多女性工作者，為何柯文哲要性騷擾璩美鳳？作家苦苓今（14）日回應館長，表示「柯文哲會對璩美鳳下手，不在於她的美貌，而在於看過她的光碟」，柯文哲的行為完全是一隻沙豬。館長近日在直播中質疑，民眾黨內有諸多年輕女性工作者，不解柯文哲為何會選擇對璩美鳳出手，直呼「為什麼是你？」、璩美鳳有何魅力？對此，苦苓今日在臉書發文表示，「回答館長的蠢問題柯文哲會對璩美鳳下手，不在於她的美貌，而在於看過她的光碟，柯文哲一定打從心裡就看不起她、認為她是一個行為隨便的人，因此可以任他為所欲為，「這不只是騷擾，更是欺凌，完全是一隻沙豬的行為」。苦苓更是痛批館長「豬腦袋」，表示按照館長的邏輯，也可以說既然擁有上億的房子、每年賺600多萬，還有好幾億的選舉補助款，都已經那麼有錢了，怎麼可能貪汚？苦苓表示，柯文哲已經毛手毛腳了，「就A了很多錢啦」，並向館長喊話，「還要繼續豬隊友下去嗎？你又沒分到半毛錢」。