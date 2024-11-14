我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周春米在新科首長上任不到二年，一口氣衝進「標竿組」前三名。（圖／屏東縣府提供）

天下雜誌公佈2024縣市長施政滿意度調查，屏東縣長周春米在全國22位縣市首長排行榜中名列第三，從第一年的第十名大幅躍升。周春米今（14）日接受天下雜誌頒獎感謝鄉親的支持，但未來挑戰還很多，屏東有一句話說「屏屏挑戰」，她會繼續努力，讓城市變得更有希望。周春米就任到今年12月24日才屆滿二年，第一年天下雜誌調查她列在「優等組」，總排行第十名，今年一口氣衝進「標竿組」前三名，以新科首長上任不到二年來說，相當難得，就連同獲得「標竿組」的嘉義縣長翁章梁都說很少看到新科縣長第二年就能衝上來。天下雜誌表示，周春米的亮眼表現，施政獲得多位專家肯定滿意度躍升第3，永續幸福城市非六都組中「多元共融面向」第2、「施政面向」第3，另民調「經濟繁榮」、「長期照護政策」都擁有高滿意度，全台第3。周春米表示，得此殊榮覺更加任重道遠，感謝縣府團隊及歷任縣長，特別是前縣長潘孟安任內打下良好基礎，讓她減少許多摸索，可以穩定發揮。雖然站在巨人的肩膀可以看得更遠，但她也坦承壓力不小，一直以來戰戰兢兢推動各項縣政，而且面臨的挑戰越來越嚴峻，時刻不能夠鬆懈。