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▲臺北文創會所的千吋LED，全長25公尺，相當於一個奧運標準泳池寬度。（圖／臺北文創提供）

▲臺北文創會所亞洲最大室內P1.2小間距LED螢幕展現無與倫比的視覺震撼。（圖／臺北文創提供）

▲跨界音樂家蔣榮宗現場演奏融合古典和電音的作品《從心開始AI》，伴隨精心製作的動畫，將LED動人心魄的視覺效果發揮到極致。（圖／臺北文創提供）

水中光影照得鯨魚的皮膚表層閃閃發亮，一聲低沉的轟鳴之後，這隻海洋巨獸優雅地擺動尾鰭游了出去，栩栩如生的影音效果，讓台下觀眾忍不住驚嘆，原來LED螢幕竟能締造出如此震撼眼球的視覺效果。為觀眾創造出顛覆性感官體驗的，是臺北文創14樓文創會所全新打造的LED電視牆，全長25公尺(相當於一座奧運標準泳池寬度)、螢幕面積超過1,000吋，是亞洲目前規模最大的室內P1.2小間距 LED電視牆。臺北文創今(11/14)日特別舉辦發表會，邀請包括台北市文化局副局長劉得堅等，一百多位產官學界的貴賓親身體驗文創與科技跨域共創的實際運用成果「要做，就做到最好！」臺北文創董事長洪主民表示，作為台灣第一個文創BOT案，臺北文創從未放緩自我投資、自我成長的步伐。這次不惜巨資，建置亞洲最大室內P1.2小間距LED螢幕，「是我們求新求變、嘗試改造的第一步。」由日本建築大師伊東豊雄一手設計的臺北文創14樓文創會所，將因為新科技的加入，開創出全新的展演形式，讓創意人大膽實踐天馬行空的想像，為觀眾帶來更豐富的感官體驗。臺北文創總經理劉麗惠表示，文創展演與數位科技同頻共振，已在全世界形成一股勢不可擋的潮流，創造出巨大的文化、經濟與社會價值，「臺北文創斥資數千萬打造這面巨型小間距LED電視牆，就是為了因應數位科技時代下的展演型態變革，特別量身打造。」最重要的，這面LED電視牆，由本土LED封裝大廠「宏齊科技」全程在台灣生產製造，是名副其實的台灣之光。臺北文創小間距LED電視牆採用目前最先進的COB (Chip-on-Board，板上晶片封裝)技術封裝，間距只有1.2毫米(P1.2)。通常LED間距越小，畫面顯示越清晰，色彩也越柔和細膩。和目前市面占比高達85%的1.5毫米(P1.5)和1.8毫米(P1.8)小間距LED相比，臺北文創會所的P1.2小間距LED電視牆，在解析度、發光效率、能耗等各方面表現上都更具優勢：1.超8K解析度螢幕像素高達20,160 x 4,320，遠遠超過4K(3,840 x 2,160像素)、和一般8K (7,680 x 4,320)的規格，畫面細節和色彩呈現零誤差，為觀眾創造更完美的沈浸式體驗。2.有效抑制摩爾紋顯示模組具有更好的光學性能，發光均勻，有效抑制摩爾紋產生，拍攝美照不失手。3.高亮度、高對比使用高亮度LED燈珠，對比度較傳統LED高出4倍，輸出影像更清晰生動，螢幕畫面也不會受環境光影響而變暗或模糊。4.低能耗、高環保COB封裝技術具備更優秀的散熱性能，耗電量比傳統LED大幅減少40%~50%，高效又節能。5.跳脫螢幕框架、隨心駕馭創意內容臺北文創特別採購法國最先進視訊系統，可以用分割、縮放、或疊加等效果處理視訊影像，並同步輸出在LED螢幕上，玩轉創作者或策展人的創意想像。台北市文化局副局長劉得堅表示，臺北文創自2013年營運至今超過11年，一路參與見證了松山文創園區從閒置古蹟，變身為國際級文創地標的所有重要轉折，是公部門結合民間經濟力量，推動古蹟活化、文創產業育成、藝文實驗與創新的最好典範。「非常感謝臺北文創這11年來的努力，把松菸BOT案經營得非常成功。」劉得堅說，臺北文創會所建置完成亞洲最大室內P1.2小間距LED螢幕，相當於為藝術家們提供了一個新的舞台，期待激發出更多創意，讓台北這座城市的文化活力永續發展下去。臺北文創會所是台北唯一擁有276坪空中綠地的展演場域，從270度環繞的大型落地窗望出去，台北盆地周圍的群山、以及信義區的摩天大樓群盡收眼底。如今引進亞洲最大的室內P1.2小間距LED，為各類型創意展演活動例如：車展、時尚走秀、舞台演出、音樂會、婚禮、及研討會等，帶來更全方位的感官體驗。