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▲專家指出，屏東人口持續減少，主要是因為農業、觀光業不振，至於房價攀漲，通膨是主因。（圖／全向科技房產中心提供）

▲陳傑鳴指出，屏東雖然有科學產業園區，但大多非熱門產業，其它題材則大多仍在做夢中。（圖／翻攝Google Maps）

有人口紅利房價才會漲？台灣恐怕早與現實脫鉤，2023年首度跌破80萬、剩79萬餘人，平均年減5千人，房價卻持續走揚，相較10年前暴漲了1倍有餘。專家指出，屏東工作機會大多是觀光、農業，但近年觀光不振，年輕人持續出走，至於房價，目前屏東大多是做夢題材，是否真能支撐，有待觀察。據內政部及屏東縣民政處資料，2013年屏東人口85.2萬、房屋均單價9.13萬/坪，10年來，人口數量持續下滑，但房價確是節節攀升，2023年人口剩79.4萬，房價卻已暴漲到18.55萬/坪，10年漲1倍。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，屏東長年以觀光、農業發展為主，時代轉變下，大多數年輕人不願務農，觀光業則在近年與中國關係交惡下，觀光人數大不如前，加上台灣人對於屏東旅遊負評大於正評，國旅成本也日益攀升，屏東觀光業衰敗就是進行式，年輕人持續出走。既有觀光資源發展不健全，又沒有新的就業機會，屏東已面臨發展危機，所幸政府近年積極發展建設，如「科學園區、高鐵南延、榮總屏東分院、屏東演藝廳特區」等，加上房價基期本就低，2019年後還有全台通膨等問題，讓房價漲勢兇猛。陳傑鳴指出，目前屏東科技園區內廠商，主要都是「綠色農醫、太空材料、綠色材料、生醫」等，不如台積電等AI話題夯，且不少不屬於熱門產業，還有一些傳產換名字包裝而成，所以前景發展有待觀察。唯一慶幸的是，目前屏東房價負擔率僅33.18%，放眼全國仍是各縣市中的第三低，僅比基隆、嘉義略高，區域民眾買房負擔仍相對合理，至於未來是否有撐？由於屏東目前仍大多是「做夢題材」，建設仍未到位、既有觀光產業衰敗，如何維持區域穩定與長久的發展，還需要地方政府多思量。