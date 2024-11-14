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▲「防詐動態警報」以週為區間，運用民眾回報【最近是否有收到詐騙訊息？】判斷當前詐騙訊息的流通情形。（圖／官方提供）

▲為吸引用戶加入防詐行列，首次加入「防詐動態警報」官方帳號即可免費下載防詐貼圖。（圖／官方提供）

不只有颱風警報，現在還有「防詐警報」！LINE在今(14)日資訊月宣布與數位發展部合作推出「防詐動態警報」，透過全台覆蓋率最高的通訊軟體LINE成為防詐眼線，用戶一鍵回報【最近是否有收到詐騙訊息？】來收集數據，當有攀升趨勢即發布警報，讓用戶在疏忽受騙前提高警覺。同時為了提高用戶數，現在加入好友即可免費下載防詐貼圖。LINE在台灣擁有2200萬月活躍用戶，為了預防詐騙，與數發部聯手推出「防詐動態警報」，以週為區間，接收民眾回報的【最近是否有收到詐騙訊息？】來了解接收詐騙訊息的狀況，判斷當前詐騙訊息的流通情形，與前一周數據進行比較，並參考當周社群輿情狀態，來做警報發送。警報依據攀升幅度不同，分為動作頻繁、升溫趨勢、攻勢加劇、高峰警戒共四級。為號召廣大用戶加入防詐行列，首次加入「防詐動態警報」官方帳號即可免費下載防詐貼圖。同時將不定期提供詐騙新知，如近期熱門詐騙手法、最新詐騙手法案例、基本防詐教育等防詐資訊，。此外，在資訊月 LINE 攤位上，還會有遠離詐騙，媒體識讀，與網路世界探險等三個區塊，藉此提升用戶辨識詐騙能力以降低受騙機率為了加強防詐力道，LINE 預計2025年起所有廣告都必須揭露委刊與出資者等必要資訊，且與外部廣告聯播網合作的廣告，合作夥伴均需落實實名制規範。帳號處置上，到2024年7月底為止，透過公私協力各專案，總共停權 10,419 個涉詐帳號。