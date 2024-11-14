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美國總統當選人川普即將重返白宮，隨著內閣成員陸續公布，外界多稱這組名單聚集了目標都是要對付中共的抗中鷹派人物，但《華爾街日報》引述熟悉北京消息人士，稱其實中國當局對此「鬆了一口氣」，因為最忌憚的人選都沒被任命，同時還握有一張「馬斯克」王牌。川普這次回歸執政的內閣名單，包括美國參議員魯比歐（Marco Rubio）將任國務卿、眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）獲任命為白宮國安顧問等知名對中鷹派人物，華府智庫史汀生中心東亞研究室高級研究員孫韻（Yun Sun）向《華爾街日報》分析指出，儘管目前川普內閣選擇是「中國認為糟糕的情況」，但至少還有進行對話的空間。報導提到，北京當局最為忌憚的前國務卿龐培歐、前國安顧問歐布萊恩，都並未被任命進入川普新內閣，因為他們針對的都是「中共政權」，強調他們並不代表中國人民，對話的對象是中國普羅大眾，甚至主張美國全面外交承認台灣，和台灣建交，而這也被認為是中國的紅線，將失去彼此對話空間。知情人士也透露，北京手中的「王牌」則是大力協助競選的特斯拉執行長、億萬富豪馬斯克，因為這家電動車龍頭不只在中國有著「超級工廠」，還靠著中國政府順利打入當地市場，也是當局第一個發放「隱私認證」的電動車廠之一，因此能夠藉由馬斯克作為商業領袖的角色，制衡其餘對中鷹派的內閣成員。