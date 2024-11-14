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▲胡宇威看到老婆和好友的激情戲，坦言心情有點怪怪的。（圖／NOWnews攝影中心）

▲陳庭妮在《影后》中飾演的妮妮，和羅宏正上演地下戀情。（圖／翻攝自Netflix）

影集《影后》最近熱播中，其中陳庭妮飾演的「妮妮」，在劇中和羅宏正大談地下戀情，還邀對方玩SM，相當激情。而在真實生活中，陳庭妮的老公胡宇威和羅宏正，過去合作《終極三國》，還組成團體「武虎將」，胡宇威今（14）日出席按摩椅品牌記者會，坦言收看的時候心裡怪怪的，直呼：「是兄弟耶...」，但身為演員並不會去阻擋另一半，和羅宏正的兄弟情也沒有被影響。胡宇威表示早在陳庭妮準備角色時，他就已經知道會有這場戲，當時還覺得沒什麼，但真正看到播出時，心裡還是會覺得有點怪怪的，心想：「這是兄弟欸...」和羅宏正碰面時，看到對方一臉欲言又止，胡宇威就立刻懂他要提到激情戲橋段，緩頰：「嗯！我知道！沒事！」同樣身為演員、又是演員的另一半，他認為不能限制對方，直言：「這是演員的演戲特質，這是你的職業、你的工作機會難得的時候，若失去會記在心裡一輩子。」對於陳庭妮在劇中的表現，胡宇威也大力稱讚老婆，還說很喜歡陳庭妮邀請羅宏正玩SM的橋段，看她在戲裡一直喬位置，感覺很可愛，並且很為老婆感到驕傲，分數更是滿分10分中的10分。