曾是民眾黨主席柯文哲粉絲的網紅護理師張喬瑜，今年8月23日宣布退出民眾黨，更強調「民眾黨黨中央真的有垃圾，而且不止一個。」張喬瑜今（14）日宣佈加入國民黨戰鬥藍，也希望國民黨的夥伴一起努力，至於民眾黨，她說，「可以滅一滅了」。
張喬瑜在回應網友留言中提到，民眾黨只會內鬥，而且內鬥她就算了，不只放任黨員拿照顧她到大的過世外婆照片來當作鬥她的手段之一，還不要臉的來告她，所以決定加入阿婆生前挺了數十年的國民黨。
張喬瑜也抱怨，之前高雄淹水的時候，有跟高層建議說要不要去高雄組一個志工隊幫忙災民清淤泥，結果民眾黨高層在那邊開開心心籌辦黨慶玩遊戲，當時完全不把黨員的建議當一回事。
她批，民眾黨高層都是飯桶居多，才會每次出來發言都可以想辦法讓自己的主席搞到現在這個樣子，還被關進土城看守所。
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張喬瑜也抱怨，之前高雄淹水的時候，有跟高層建議說要不要去高雄組一個志工隊幫忙災民清淤泥，結果民眾黨高層在那邊開開心心籌辦黨慶玩遊戲，當時完全不把黨員的建議當一回事。
她批，民眾黨高層都是飯桶居多，才會每次出來發言都可以想辦法讓自己的主席搞到現在這個樣子，還被關進土城看守所。
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