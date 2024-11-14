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▲籃籃（圖／樂天提供）

▲籃籃伸出腳作勢要上場。（圖／翻攝陸筱晴YouTube）

世界12強棒球賽B組預賽在13日晚間迎來中華隊首戰韓國隊，萬眾矚目的「中韓大戰」燃爆全場！到現場觀賽的籃籃、若潼，CT Amaze啦啦隊女孩在下半場換上紅色上衣和白色短褲，繼續用不同造型為中華隊助陣。有趣的是，陸筱晴笑說：「等等問李多慧支持哪一隊？」對此，李多慧也回答：「都加油！」除了CT Amaze啦啦隊女孩嘎琳、孟潔和團長Rina到場應援，樂天女孩舞蹈總監陸筱晴也現身，用鏡頭即時記錄這場精彩對決。值得一提的是，籃籃也被發現穿著紅色外套，坐在場邊手舞足蹈跳起應援舞，被陸筱晴笑虧：「你可以上場了！」而一旁的李多慧更是拖著籃籃，讓籃籃笑著誇張地伸出腳、跨大步做出要上舞台的模樣，綜藝感爆棚。台韓大戰上演精彩比賽，中華隊在陳晨威與陳傑憲的接連開轟下，以6:3擊敗韓國隊，拿下首勝，令球迷振奮不已。陸筱晴13日全程參與，並在YouTube頻道《陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈》上記錄這場「台韓大戰」。除了在球場與4萬名球迷一同感受熱血氛圍，她還和穎樂直擊中華隊官方旗艦應援店及女孩見面會，讓無法到場的粉絲也能感受到現場熱度，紛紛留言：「上片速度簡直神速！」、「這場在現場看真的超炸很爽！」影片中，面對「中韓大戰」的激烈對決，字幕寫上：「等等問多慧支持哪一隊？」雖然影片中最終沒有問，但陸筱晴透露，多慧的回答是：「都加油！」談及現場氛圍，陸筱晴表示：「昨天現場真的非常嗨！希望今天比賽也可以延續昨天的氣勢，繼續拿下勝利！」她還透露自己凌晨四點才睡，稍後又要出發前往球場，繼續為中華隊加油。