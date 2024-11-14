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▲燒肉本命是築間餐飲集團旗下新品牌，承襲日本燒肉酒場文化，既能大啖燒肉美食，又能大口暢飲。（圖／業者提供）

▲日式酒場氛圍感滿點，超過60款以上肉品、海鮮、野菜、熱食吃到飽，平日午餐498元起。（圖／業者提供）

▲希望消費者到燒肉本命都能成為擺渡凡人，在這裡尋得忘憂岸，相當有趣。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.14)

台中是美食之都，台中的美食一級戰區公益路，更有「鍋烤一條街」名號，平均30公尺就有一家火鍋店或燒烤店，品牌之多，口味琳瑯滿目，光是築間餐飲集團在公益路的黃金店面，未及一年，就先後開出紫木槿韓國烤肉及日式酒場型態的燒肉本命，雙燒肉品牌比鄰而立，持續擴大燒肉系列品牌的事業版圖。8日開幕的築間燒肉本命，是築間餐飲集團旗下新品牌，承襲日本燒肉酒場文化，既能大啖燒肉美食，又能大口暢飲。走進燒肉本命，整個裝潢都融合了孟婆意向IP體驗，希望消費者都能成為擺渡凡人，在這裡尋得忘憂岸，相當有趣。燒肉本命規劃160席次，提供超過60款以上品項的餐點，包含日本和牛、美國濕式熟成牛小排、美國濕式熟成牛五花、豬梅花、牛舌、和牛腸、海鮮、主廚私房料理等。各式酒品包含日式清酒、燒酎、沙瓦、韓式燒啤調酒等，只要79元起，酒精飲品無限暢飲也只要299元，能滿足三五好友聚餐需求築間燒肉本命的用餐方式，分別以前世套餐「午膳498元／晚膳及假日588元」、今生套餐「午膳648元／晚膳及假日738元」、來世套餐「午膳798元／晚膳及假日888元」三種價位作區分，用餐時間內吃到飽，滿足大口吃肉、大口喝酒的慾望。築間餐飲集團以火鍋品牌起家，近年積極發展燒肉品牌，目前營收占比約為集團全品牌的25%。時序進入火鍋旺季及年底聖誕節、跨年聚餐商機，築間積極布局國內外及海外市場，國內展開街邊店、百貨商場的門店布局，擴大國內北中南地區的品牌聚落規模，挑戰全球總店數200家。在新品牌、新門店，以及海外市場布局多軌並行下，加速市場規模擴張速度，擴大市占率，增添業績動能。