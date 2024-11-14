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日本自民黨總裁（黨魁）石破茂在11日經由日本國會首相指名選舉再度當選日本首相，當天公布了「第二石破內閣」內閣長官的人選後，於13日再公布副官以及政務官的任命。其中兩位日本前偶像生稻晃子及今井繪理子，分別獲委任為外務政務官以及內閣府兼復興省政務官。但這項任命決定引起爭議，更有網友譏「這是喜歡偶像的石破茂首相才會做出的決定」。綜合日媒報導，第二次石破內閣在13日時決定了26位副大臣與28位政務官的人事安排。石破茂在先前曾表明，不會將捲入政治獻金醜聞的相關議員延攬入閣。此外，先前岸田內閣時，曾遭到批評內閣中無女性成員，因此石破茂此次人事安排則延攬了6名女性成員入閣。其中，前偶像團「小貓俱樂部」的生稻晃子，以及原偶像團體「SPEED」成員的今井繪理子在本次都被延攬入閣，分別擔任外務政務官以及內閣府兼復興政務官。不過生稻晃子及今井繪理子的前偶像身份都受到外界抨擊。社群平台能見到不少批評聲音，網友直呼「真的有在為國民著想嗎？石破茂首相」、「令人失望！」、「這已不僅是震撼新聞，更是笑話。只有日本這樣的先進國家會讓前偶像擔任重要職位，這樣會讓全世界笑我們。」也有民眾直呼「我以為是假新聞」、「她們不懂政治」。生稻晃子被指因為年少時作為偶像，故沒有入讀大學，被質疑其能力是否勝任外務省的工作。今井繪理子亦成為輿論標靶。由於去年7月，今井繪理子與國會成員一同前往法國巴黎進行考察，期間多名女性議員巴黎遊覽後，在社交平台發布相片，其後被網友批評她們藉考察名義用公費去旅行。當時今井繪理子表示，回國後將會詳細進行報告，後續卻不了了之，此後今井繪理子在社交平台發文都會被網友「提醒」法國行報告一事。在上月9日時，今井繪理子於社群平台X發文上傳了一張在國會建築內拍攝的照片，就引來網友批評，稱她「永遠擺著偶像姿態，過於浮誇」、「還沒要交法國行的報告書嗎？」；在今（14）日時，今井繪理子在X上報告入閣一事，也有網友譏諷「這是連報告書都不交的人…」、「什麼時候要報告法國行的成果？普通公司不會有這樣的延期報告」。「今井繪理子」更一度登上關鍵字熱搜排行。這並非生稻晃子及今井繪理子首次入閣。今井繪理子曾在2019年加入內閣、成為內閣府政務官，並一度爆出過不倫疑惑的醜聞。而生稻晃子本身原本屬於自民黨安倍派的成員，在2022年當選後，曾拜訪過日本舊統一教的設施而被指沒有政治觸覺。不過日媒報導指出，石破內閣此次的人事安排與「選擇範圍有限」有關。朝日電視台政治記者千々岩森生表示，「自民黨在眾議院選舉中失利，席位大幅減少。因未任命醜聞議員，石破首相的人事選擇空間很小。部分被任命的年輕政務官甚至表示『我資歷並不高』，顯示這次人事並非在眾多選擇中慎重挑選的結果。」