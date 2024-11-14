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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，囚禁於台北看守所，台北地檢署昨（13）日再度提訊柯文哲，柯文哲以「光頭」造型現身，引發外界熱議；名嘴歷史哥表示，柯文哲剃光頭一事，和柯文哲誤判4件事有關。李易修今（14）日在政論節目《大新聞大爆卦》上表示，許多人猜測柯文哲「剃光頭」，是為了表達對外界指控的嚴正抗議；不過從這件事情來看，歷史哥回想起自己曾提到過，柯文哲誤判了4件事情。李易修分析，第一件事，是柯文哲「覺得民進黨不敢關他」，結果就是民進黨真的關了；第二件事是「民進黨不敢延押他」，結果民進黨還是延押他了；第三件事是「民眾黨會超級積極救援他」，但似乎就得流於形式，先前辦好幾場集會，人卻愈來愈少；第四件事是「民眾黨不能沒有柯文哲」，但從最近的動作看來，民眾黨內部已經在討論，如何應對「後柯文哲時代」的政局發展。李易修指出，這對一個政黨是個必然的過程，民眾黨如今有8席立委、政黨補助款等資源，也是仰賴柯文哲，至少保障民眾黨這3年可以穩定維持，不然這個政黨就註定要死了。李易修表示，柯文哲剃光頭的時機點上的確很突兀，但要關注的是後續造成的影響。現在在他們一些挺柯的群組或網站，真的開始PO出柯文哲光頭的照片，這還是有造成效應，把柯粉拉回來。李易修認為，也因此，黨內會開始思考利益差距，究竟是柯文哲在牢裡，當烈士對民眾黨品牌比較好？還是柯文哲帶罪放出來，同時處理官司和黨務？「我想這也是民眾黨內正在思考的問題」。