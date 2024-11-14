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美國總統當選人川普宣佈提名友台佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任美國國務卿，他曾與前總統蔡英文及總統賴清德會晤。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（14）日表示，未來將作為執行美國外交最核心第一把交椅的盧比歐，挺台、反共意志非常堅定，對台灣是大利多，且我國現任正、副總統曾與盧比歐會面，相信會對台灣有更強烈的信任感，「一定是加分」。盧比歐是美國參議院頭號對中鷹派人物，友台立場相當鮮明，事實上，2020年時任副總統當選人賴清德，與當時還是立委的蕭美琴，就曾以「民間人士」身份訪問華府，並特別跟盧比歐會面，盧比歐也將兩人合照放在個人社群網站上。對於賴清德、蕭美琴過去曾與盧比歐見面一事，葉耀元認為，「見面三分情」是人與人交流間恆久不變的道理，面對面交談、建立關係、辨別眼前的人是否值得信賴，這在外交上是很重要的工作環節，相信盧比歐對台灣會有強烈的信任感，「這件事情一定是加分」。此外，盧比歐長期挺台形象鮮明，過去曾公開支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，也支持美台簽訂自由貿易協定，為台灣發聲。葉耀元分析，盧比歐自2018年開始，即對中國抱持相當保守態度，預期未來任國務卿後將繼續堅守其挺台、反共意志，於此前提，作為第一島鏈的台灣，就會是美國國家利益最核心一環；他說，能期待盧比歐將會創造更多台美雙邊交流、雙贏的國防結構等機會，整體來看，台灣可能會比過去取得更多來自國務院的關注。至於截至目前為止，川普整體的內閣人事佈局，葉耀元認為，從國務卿、國安顧問到國防部長等，川普宣布的人選大多是挺台大將、抗中大將，相信這樣的任命原則將會延續，在此前提下，曾與賴清德會面的盧比歐，對賴清德有強烈信任感。葉耀元續指，即便沒跟賴清德見面的川普，白宮官員將會明確向川普表達，「在安全議題上，台灣不是一個可以被談判的籌碼」，更不要說台灣在精密製造、晶片產業上持續佔有領先地位，若要將台灣拱手送給中國，完全是癡人說夢，「你可以懷疑川普這個人，但要懷疑美國不會挺台灣，根本是違背美國國家利益」。