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▲炎亞綸（右）來到娛樂新聞節目《小記者大明星》，接受主持人尹翔（左）訪問。（圖／三立提供）

▲對於結婚的想法，過去炎亞綸認為這只是一張白紙的約束，如今卻改觀了。（圖／三立提供）

藝人炎亞綸出道至今將近20年，即將在11月20日生日當天舉辦會《Aaron’'s BIRTHDAY FAN MEETING》，他來到娛樂新聞節目《小記者大明星》，聊到當年飛輪海解散的原因，如今確定不會再合體，炎亞綸坦言，是因為自己和汪東城有未能解開的心結，另外還聊到自己的感情近況，和男友目前越來越穩定，的確有想結婚的念頭，目前雙方已經見過家長，至於主持人尹翔詢問先前遇到的風波，炎亞綸也首度公開透露當時自己是如何度過。炎亞綸當時才簽下好友李玉璽，成為旗下藝人，沒想到過沒多久就遇上風波，炎亞綸透露自己當時的確是經歷低潮，尹翔也追問：「當時還有出門嗎？」炎亞綸回應，自己完全沒有出門，甚至持續了好幾個月，忍不住感嘆：「我從來沒有這樣過。」當時他所有需要的東西，都是靠朋友或是叫外送，對此，他特別感謝很多好朋友，在這個艱難的時刻，用陪伴來幫他渡過，像是鬼鬼、阿本都給他很大的幫助。尹翔詢問關於「飛輪海」的問題時，心裡還有點挫挫的，很怕意外踩到地雷，炎亞綸也大方笑說，「我自己都這樣了，還有什麼不能說的？」於是話匣子打開。他透露生日音樂會上有許多驚喜，是為了感謝一直以來支持他的粉絲，至於是否會有特別來賓，炎亞綸則表示會邀請很多好朋友來，不過「飛輪海」不會合體，尹翔又接著問：「那之後飛輪海還有可能再一起合體嗎？」炎亞綸也直接了當說：「不會再合體了。」對於結婚的想法，過去炎亞綸認為這只是一張白紙的約束，不管有沒有結婚，感情都不應該受到影響，所以就算不結婚，也不會代表彼此不相愛，不過這些年來經歷了許多衝擊，讓他改變了想法，如今會動念想結婚，還有另外一個重點，就是希望將來彼此可以照應，笑說：「要簽一些文件的時候，對方就可以簽。」另外在節目的招牌單元「地獄真心話」中，尹翔直接詢問炎亞綸和男友的交往過程，被問到：「是誰追誰？」炎亞綸立刻霸氣回應：「當然是我追他啊！」讓主持人好奇炎亞綸的條件，認為他身邊應該不乏追求者，但反而炎亞綸表示：「根本就沒有人敢追我吧？所以都是我追別人。」