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▲王識賢在拍攝《星空下的黑潮島嶼》過程中，常有機會分享故事給一起合作的後輩小生們。（圖／記者李政龍攝）

▲吳念軒透露拍造浪池中的溺水戲時，被教練告知直接尿在水裡。（圖／記者李政龍攝）

▲黃河笑言對拍攝被關進牢裡的戲很有經驗，已經很習慣為戲理平頭。（圖／記者李政龍攝）

本屆金馬影展搶先放映前兩集的客家電視台旗艦劇集《星空下的黑潮島嶼》，王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏等主要演員為戲理平頭又曬黑，化身為1950年代被流放綠島的不同背景政治犯，除了外表沒辦法太時髦、帥氣，還在拍戲過程吃到不一樣的苦頭。吳念軒透露曾在造浪池拍溺水戲時被教練告知直接尿在水裡，聽得拍同場戲的夏騰宏自爆：「我喝了滿多水！」而黃河在某場戲更需要與蛆及海水共存，真的都不容易。《星空下的黑潮島嶼》題材很容易令人想像成某種類型的情節，可是製作單位標榜內容包括醫師如何在生死關頭以機智搶救人命，所以角度頗有創新。王識賢在劇中不但有不少日語台詞，還台語、英語、日語跟客家話都要說，笑稱：「每天無時無刻一直都在背小抄！」有一場在軍艦上拍攝的戲，因為禁止使用手機，王識賢剛好藉著機會和這些演藝圈後輩小生們分享了不少故事，大家都很認真的在聊天。夏騰宏則表示在上戲前會跟大家聚在一起看NBA，沒有他的戲的時候就跟曹佑寧在旁邊踢足球，不過其實真正的足球高手是王識賢，但他們沒有人敢找他一起踢，顯然晚輩看到前輩，還是多少有些敬畏。王識賢則從他們的舉動想到年輕時的自己，會有一種想要規勸、改變他們的衝動。在綠島拍戲時，主角們都被曬得很黑、又剃平頭，曹佑寧跟夏騰宏自嘲黑到被當臨時演員，曹佑寧笑稱工作人員直接喊他「同學」，夏騰宏直到被工作人員拉走後，對方看到他制服上繡的名字才發現是主角。自稱「很常演坐牢、剃頭已經很習慣」的黃河，扮演天才外科醫生，某場戲講他的角色因為太叛逆、被單獨關在一個牢房，送來的飯菜都已長蛆，海水又一直灌進來，所以他只能和蛆、海水共存，光聽就覺得讓人吃不消。《星空下的黑潮島嶼》描述1950年韓戰爆發，綠島是政府思想改造政治犯的陣地，是人人聽而生畏的「火燒島」。新來的一批犯人，身分階級各異，農民學子醫師皆有，每個人的母語都不同，島上客語、日語、台語、國語都能聽到，有人因理想入獄、有人受親友牽連，唯一的共通點是要在這嚴苛的環境生存下去。尤其在物資缺稀、醫療簡陋，立場不一又管控嚴密的情況下，4名頂尖醫師如何在生死關頭以機智搶命？客庄少年又如何以溫暖的心，維繫眾人意志？預計在2025年第一季播出。