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美國前總統川普即將於明年1月重返白宮，美國對俄烏戰爭的立場備受關注，許多專家認為川普很可能切斷對烏克蘭的援助，而有外媒披露，在少了來自美方的支持後，基輔將研發核彈「自立自強」，以保證對俄羅斯的威懾力。對此，烏克蘭外交部發言人泰克伊（Heorhii Tykhyi）發聲否認，強調烏克蘭恪守不擴散核武條約。「川普2.0」時代將至，全球地緣政治秩序可能面臨洗牌。川普的長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）10日在社群網站上嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基，稱「你只剩38天就要沒有零用錢了」，言下之意暗指川普上任後將馬上切斷對烏克蘭的援助。卡內基國際和平基金會的專家蒙塔茲（Rym Montaz）認為，基輔正處於俄烏戰爭開打以來最脆弱的時期之一，蒙塔茲指出，越來越多的共識相信，烏克蘭接受領土喪失是結束這場戰爭的唯一途徑。對此，《泰晤士報》13日披露，烏克蘭軍事智庫提出一份與烏克蘭國防部共享的報告，指出烏克蘭能從現行核反應堆燃料棒中提取鈽，藉此製造核武，雖然這不是開發核武的最佳方式，但造出的核彈也足以摧毀俄羅斯空軍基地或其他軍事設施。然而，烏克蘭外交部發言人泰克伊今（14）日立即在X上發聲否認基輔準備開發核武，泰克伊表示，烏克蘭恪守不擴散核武條約，「我們不擁有、發展或打算取得核武。烏克蘭與國際原子能機構密切合作，對其監測完全透明，這排除了將核材料用於軍事目的」。