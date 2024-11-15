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▲B1A4孔燦（左起）燦多、CNU接受專訪，聊聊出道13年的成長變化。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼孔燦（上圖，下起）燦多、CNU認真受訪、認真玩遊戲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲孔燦（左起）、燦多、CNU為了搶贏，使出渾身解數。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼燦多（中）輸了遊戲，接受比表情符號懲罰。（圖／記者吳翊緁攝）

▲CNU（右）跟孔燦（左）最後一起陪燦多（中）比喝醉的表情。（圖／記者吳翊緁攝）

南韓3代團（2010-2013出道的偶像）B1A4相隔7年，終於來台舉辦專屬的演唱會，CNU、燦多、孔燦抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，聊聊出道13年的感想，以及這段時間的成長變化，3位成員不論是「正經」還是「失控」都伸縮自如，要求比出「吊白眼」拍照都OK，形象顛覆昔日記者的記憶與印象。身為3代團，出道至今也過了13年，B1A4期間歷經成員出走變遷，CNU回想起這段時間，說長不長、說短不短，好在這寶貴的歲月令自己成長不少，他最自豪的一點，就是不後悔守護B1A4所付出的努力，「這讓我感到既欣慰又自豪。」他轉頭看著老么孔燦，一臉欣慰的說：「我們的忙內（老么），孔燦本來就是忙內嘛，但以前給人一種小孩子的感覺，但最近卻有一種成熟男人的感覺了。」話最多的燦多先讓孔燦發言，但孔燦覺得長幼有序，燦多才語重心長的檢討過去的自己，「我覺得自己還有很多不足的地方。但是，我對自己有一個看法，就是在這13年的時間裡，我在各個不同的領域中活動，這件事本身對我來說是一件很值得驕、欣慰的事情。其實，我當過電台DJ，也作為音樂劇演員活動過，當成為B1A4的成員，也很認真的生活著，之後也嘗試以個人歌手的身分，還有參加綜藝節目，努力作為綜藝人活躍著。在這樣的各種領域努力，並且現在依然再努力，這件事本身對我來說就是一個非常非常值得驕傲的地方，未來我也會繼續發展下去」。孔燦覺得過去的自己太年輕、沒經驗，「自己是隨波逐流的做著手上的事情」，如今也像CNU所說，漸漸成為一個31歲的成熟男人，「我開始意識到自己在做什麼，並且明白了什麼事情會讓我感到幸福。同時，我也感受到喜歡我的人透過我而感到快樂，因為這些原因，我更加努力的去了解自己、越來越了解自己，並以這樣的方式度過每一天」。別看這3帥訪問時那麼正經八百，一玩起「快問快答」遊戲完全變了個人，甚至到懲罰環節時，聽到記者要求比出「吊白眼」的表情也都OK，燦多最後還拍上癮，白眼都翻到天靈蓋了，嘴裡喊著「真刺痛」依舊繼續翻，CNU、孔燦還加入擺出「喝醉懵照」，超放開的互動，讓記者不禁讚嘆：「不愧是資深的3代團！懂的做哏超讚！」事實上，現今的年輕韓國偶像接受外媒訪問時，制式的奇怪規定多到數不清；根據過往採訪B1A4的經驗，他們以前的受訪答案「千篇一律」，甚至還有點距離、偶包感；如今相隔7年再見面，不論是從訪談的「省字王」變得侃侃而談，還是放飛自我的玩遊戲，都讓人發現B1A4真的改變了不少。B1A4是2011年4月23日出道的5人團體，原本成員有CNU（信宇）、Baro、燦多、孔燦、振永，2018年6月30日，振永跟Baro不續約離開，現在團體為3人體制。而他們的團名由來，是原本團員中有1名血型B型和4名A型，因此取名為B1A4。雖然是2011年出道，但他們直到2014年7月發行《SOLO DAY》後，成員才擁有自己的手機，但不是被經紀公司禁止使用，而是成員為了專注歌手活動，自願放棄用手機；而這段故事，是同年Baro在節目《花樣青春：寮國篇》首次公開，外界才知道B1A4與世隔絕這麼多年。出道初期，長髮和粗框眼鏡是CNU的標誌裝扮，但從2014年開始逐漸不戴眼鏡，到了2015年甚至剪短頭髮，CNU曾說，堅持長髮和眼鏡的原因，是希望B1A4這個團體能更引人注目，如今再也看不到CNU昔日的招牌象徵；至於燦多會加入B1A4，是當時的老闆原本還在猶豫，結果喝完了一整箱啤酒後才做出決定；孔燦最讓人印象深刻的，就是2012年因為罹患「先天性腎盂輸尿管狹窄症」而摘除單側腎臟，很多人認為B1A4出道後的繁忙行程，是加劇他健康惡化的主因，這一消息讓當年許多粉絲陷入「精神崩潰」的狀態，但即便身體疼痛，孔燦依然堅持表示希望完成《Baby good night》活動後才接受手術，這種堅韌的態度讓他成為偶像界中「堅強的代表」。他們出道初期推出過不少膾炙人口的作品，包含《SOLO DAY》、《Sweet Girl》、《Baby good night》等，2012年在日本活動與粉絲互動時，更創下6小時的握手會時間，這在當年的日本娛樂粉絲文化中相當罕見，所以除了打下南韓演藝圈的市場，在日本也收穫不少粉絲。