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▲燦多是這場遊戲中，搶答最激動的成員。（圖／記者吳翊緁攝）

▲燦多（右）搶答到語無倫次，孔燦笑翻天。（圖／記者吳翊緁攝）

▲燦多表情超多變，搶答「A4紙」時更是激動。（圖／記者吳翊緁攝）

▲CNU為了讓燦多閉嘴，拿道具打對方的臉。（圖／記者吳翊緁攝）

▲孔燦是本次遊戲的冠軍。（圖／吳翊緁）

▲燦多（左）跟CNU最後握手和好。（圖／記者吳翊緁攝）

韓團B1A4難得來台，抽空接受《NOWnews今日新聞》快問快答挑戰，3位成員玩到打起來，CNU不滿燦多「意見太多」直接賞嘴，燦多回擊前想到攝影機在拍攝，微笑對鏡頭說：「可以先把攝影機暫時關掉嗎？」孔燦就這樣默默的坐在一旁，看著2位哥哥釘孤支（一對一單挑），不論是韓方、主辦單位甚至是翻譯老師，全都笑翻天。B1A4接受快問快答挑戰，他們必須分成「B1隊」、「A4隊」、「B1A4隊」，最快喊出隊名的人才能搶答，分數最低者，就要接受擺出指定的😉😜🙄🥴懲罰。第1題來個「B1A4今年出道第幾年？」孔燦秒搶答：「13年，2011年4月23日！」搶輸的燦多瞪他：「這是隨便的送分題吧？」身為老么的孔燦沒在怕，回嗆哥哥：「啊都是送分題了，你為什麼不搶？」燦多不甘示弱：「你那麼快，我怎麼搶啊！」遊戲才剛開始，大家就起內鬨狂鬥嘴。此時，CNU打岔小聲的說：「拍謝，那個...他們是2個字，但我是4個字耶...」覺得發音太多很難搶答，燦多就安慰他：「等等應該會有難的題目啦！」已讀亂回安慰CNU，記者也攤手無解，大聲給了他一句「加油！」CNU只好摸摸鼻子接受挑戰。不過第2題也是送分題，當拿出一張A4紙問「這張多大時」，「A4隊」的燦多激動高舉雙手喊：「BA4！！！！」孔燦抓到BUG：「喔？BA4？」試圖搶答，但搶不贏大嗓門的燦多，燦多連喊多次「A4、A4、A4」，孔燦再度鬧他：「所以答案是什麼啊？你不要一直喊隊名，答案到底是什麼？」導致燦多越喊越心虛，聲音變小說：「A...4？」大家繼續鬧：「我知道你喊了A4沒錯啊！」燦多苦笑求放過，聲音發抖再喊一次「A4」答案，還搞笑說A4是40X20cm，大家才放過他。題目來到「這張照片是誰？」眾人看到自己13年前拍攝出道曲《O.K》的照片，紛紛驚呼歲月不饒人，回憶當時的拍MV現場，他們緊張到回家秒失憶，「那是我們的第一支MV，因為太緊張了，其實拍攝花了很長時間，也非常努力，真的很專注的完成了，但一回到家『欸，我剛剛做了什麼來著？』那種緊張感還持續著，真的完全想不起來了，當時真的很懵，看到成果的時候，我們自己也非常驚訝！我居然做了那些動作了？真的好神奇」。結束了聽前奏猜歌、成員血型等題目後，比數來到孔燦4、燦多1、CNU 1，燦多跟CNU進入「敗部對決」，最輸的就要比出指定的表情符號，此時眾人覺得「B1」很好搶答，燦多就搶走B1，把A4給了CNU，結果要搶答時，燦多依舊唸錯：「我我我，A4、A4、A4，阿不對，B1、B1、B1、B1、B1！」最後仍搶輸，就虧CNU：「你（A4）怎麼這麼快啊？」最後決勝負的一題，是上一次來台的月份，燦多再次搶輸CNU，原因是他「想太多」以為是要回答完整的幾月幾日，甚至指責CNU答案不完全，CNU直接打了燦多的嘴要他閉嘴，燦多傻眼決定回擊，但不忘有攝影機在拍，出手之前還說：「可以先把攝影機暫時關掉嗎？」場面陷入一陣爆笑。最後由燦多接受懲罰，比出指定的「翻白眼」、「害羞」、「眨眼吐舌頭」、「喝醉」表情，他擺上癮邊說：「眼睛怎麼這麼刺痛啊？」最後孔燦、CNU也加入，一起給攝影大哥拍下「帥氣的搞笑照」，圓滿結束快問快答的環節。B1A4是2011年4月23日出道的5人團體，原本成員有CNU（信宇）、Baro、燦多、孔燦、振永，2018年6月30日，振永跟Baro不續約離開，現在團體為3人體制。而他們的團名由來，是原本團員中有1名血型B型和4名A型，因此取名為B1A4。雖然是2011年出道，但他們直到2014年7月發行《SOLO DAY》後，成員才擁有自己的手機，但不是被經紀公司禁止使用，而是成員為了專注歌手活動，自願放棄用手機；而這段故事，是同年Baro在節目《花樣青春：寮國篇》首次公開，外界才知道B1A4與世隔絕這麼多年。出道初期，長髮和粗框眼鏡是CNU的標誌裝扮，但從2014年開始逐漸不戴眼鏡，到了2015年甚至剪短頭髮，CNU曾說，堅持長髮和眼鏡的原因，是希望B1A4這個團體能更引人注目，如今再也看不到CNU昔日的招牌象徵；至於燦多會加入B1A4，是當時的老闆原本還在猶豫，結果喝完了一整箱啤酒後才做出決定；孔燦最讓人印象深刻的，就是2012年因為罹患「先天性腎盂輸尿管狹窄症」而摘除單側腎臟，很多人認為B1A4出道後的繁忙行程，是加劇他健康惡化的主因，這一消息讓當年許多粉絲陷入「精神崩潰」的狀態，但即便身體疼痛，孔燦依然堅持表示希望完成《Baby good night》活動後才接受手術，這種堅韌的態度讓他成為偶像界中「堅強的代表」。他們出道初期推出過不少膾炙人口的作品，包含《SOLO DAY》、《Sweet Girl》、《Baby good night》等，2012年在日本活動與粉絲互動時，更創下6小時的握手會時間，這在當年的日本娛樂粉絲文化中相當罕見，所以除了打下南韓演藝圈的市場，在日本也收穫不少粉絲。