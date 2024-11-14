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▲世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊今（14）日在台北大巨蛋交手多明尼加，吸引20,388名觀眾進場。（圖／記者朱永強攝）

家有一老，如有一寶！34歲的中華隊左投陳冠宇展現他十幾年來的國家隊經驗，以及從日職淬鍊下來的一身武藝，今（14）日在世界12強賽對戰強敵多明尼加，他在8局下拆彈成功，幫助球隊以2：1贏球，拿下2連勝，距離「前進東京」的願望更進一步。回首2015年的首屆12強陣容，當年的選手陣容中，還在這一次球員名單中的，只剩下1990年生的陳冠宇和1992年的郭俊麟。目前12強賽舉辦過3屆，陳冠宇全數參與，再加上2017和2023年兩屆WBC，他近10年參加了五項一級棒球賽事，其經驗和領導力成為球隊重要最讓人安心的存在。今天陳冠宇臨時上場救火，在第8局一出局後上場後援，雖被敲出1支安打，但也送出了2次三振，在K掉代打的Micker Adolfo之後，他興奮大吼跑回休息室，振奮人心。今天陳冠宇的指叉球相當有質量，進本壘板瞬間減速，加上捕手林家正的配球，內外角交錯，效果出色。此役轉播的球評曾文誠也指出，陳冠宇今天的投球表現讓人驚艷，昨天好投今天也能延續表現，雖然投手群不少人連兩天出賽，球速略有下滑，但心臟夠大顆，屢屢能化解危機。中華隊當時僅2分領先，分差沒有拉開，不少球迷該局後紛紛在社群網站上表示「心臟都快停了」，可見當時戰況多緊張。世界12強目前為止舉辦過3次，前2屆的四強球隊都一樣，為：日本、韓國、美國和墨西哥，台灣不曾打進過超級循環賽。這一次球隊陣容不被外界看好，但是球隊眾志成城，目前已經拿下2連勝的戰績。日前，中華隊幫陳冠宇在球場慶生，當時陳冠宇也喊出「帶大家去東京」的願望，如今拿下第2勝，距離目標又近了一些。