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中華隊守護神吳俊偉（綽號「小黑」）在世界棒球12強賽，對多明尼加飆出再見三振，成功守住勝利，率領中華隊以2：１險勝多明尼加，連續2場登板守成。賽後吳俊偉透露，在緊張壓力下不斷進行自我對話，「那時候一直在跟自己講話，告訴自己『加油，你可以的』。」他坦言，當守住勝利那一刻，心情激動到眼眶泛淚。吳俊偉表示，9局遭遇失分危機時，腦海一直自我對話來保持冷靜：「我告訴自己要加油，一直對自己說你可以的。」而投手教練「大餅」林岳平也上前信心喊話，告訴「小黑」穩住，身旁的學長們也替他加油打氣，吳俊偉說：「他們說相信我，要我慢慢來。」作為中華隊守護神，吳俊偉連兩戰替球隊守住勝利，心情難掩激動，他開心地表示：「很開心能夠幫助球隊守住勝利，為國家盡一份心力。」當中華隊守護神壓力有多大？隊長陳傑憲在受訪時爆料，吳俊偉賽前一直處於緊張狀態，「雖然他的綽號叫小黑，但臉看起來很蒼白。」針對陳傑憲的爆料，吳俊偉笑說：「我賽前都很緊張，一直想說上場能不能幫球隊守下來。」此外，吳俊偉也特別感謝捕手林家正學長的帶領，「不管是變化球或直球，結果都是好的，結束後他跟我說『相信你的直球』，我也想著要投到學長手套擺的位置。」