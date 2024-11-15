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歐盟執委會(European Commission)在一份聲明中表示，今天(14日)對臉書(Facebook)母公司Meta Platforms處以7.9772億歐元(8.4024億美元)的罰款，理由是其濫用行為使臉書Marketplace受益，這也證實了路透社稍早前的報導。聲明表示：「歐盟執委會對Meta處以罰款…原因是Meta將其線上分類廣告服務臉書Marketplace與其個人社群網路的臉書捆綁在一起，並對其他線上分類廣告服務提供者施加不公平的交易條件，進而違反歐盟的反壟斷規則。」Meta表示，將對歐盟執委會的這項決定提出上訴，但同時也將遵守規定，並將迅速、建設性地展開工作，推出解決歐盟提出問題的方案。歐盟執委會今天祭出的罰款動作，來自2年前歐盟執委會指控這家美國科技巨頭將其分類廣告服務臉書Marketplace與其2個社群服務平台捆綁在一起，進而為其提供了不公平的優勢。歐盟於2021年6月對臉書可能存在的反競爭行為啟動正式調查程序，並於2022年12月對Meta將其占主導地位的社群網路平台臉書與其線上分類廣告服務Marketplace聯繫起來表達擔憂。臉書於2016年推出Marketplace，一年後擴展到多個歐洲國家。歐盟的裁決認為，Meta將臉書Marketplace強加給那些以非法「連結」方式使用臉書的人，但Meta表示，這個論點忽略了一個事實：就是臉書用戶可以選擇是否使用Marketplace，而許多用戶卻不能。Meta表示，歐盟執委會聲稱Marketplace有可能阻礙歐盟現有大型線上市場的成長，但是找不到任何對競爭對手造成損害的證據。違反歐盟反壟斷規定的公司將面臨高達其全球營業額10%的罰款。更多中央廣播電臺新聞