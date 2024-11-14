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2024年世界棒球12強賽，中華隊以年輕化陣容出征，B組對手有南韓、日本、古巴、澳洲和多明尼加等勁旅，儘管部分旅外球員因傷無法參賽，賽前外界普遍不看好，但中華隊在不被看好的情況下取得2連勝，隊長陳傑憲透露球隊成功的兩大關鍵，主要在於球員強烈的贏球企圖心與良好的團隊氣氛。中華隊此屆陣容多數由國內職棒選手組成，但王牌投手古林睿煬和重砲手張育成因傷退出，加上部分旅外球員未能參賽，使得整體戰力受到影響。即便如此，中華隊首戰以6：3擊敗宿敵南韓，接著第二戰再以2：1險勝多明尼加，連2天打出令國人感動的精彩比賽。在不被外界看好下，中華隊取得2連勝，隊長陳傑憲表示：「歸功於教練團，也歸功於隊友帶動，大家企圖心很好、團隊氣氛很好，上場打擊的時候，感覺背後總有一群很相信你的人，站上打擊區沒有任何猶豫，只有想著跟投手對決，每一位球員都是帶著贏球的心情上場。」面對多明尼加威能帝和裴瑞茲，中華隊攻擊策略奏效，陳傑憲表示，「情蒐團隊對我們的幫助很大，大家都帶著充足的準備上場，並執行賽前策略。」在比賽緊張時刻，守護神吳俊偉上場關門，儘管被擊出安打，他仍成功守住關鍵分數。陳傑憲回憶吳俊偉登板時的「三振舞」出場樂，讓全場氣氛再度高昂，「他帶著自信守住勝利，真的非常感動。」賽後，看到吳俊偉眼眶泛淚，陳傑憲說：「這對年輕球員來說是難得的經驗，也是展現求勝心的珍貴時刻。」賽後，陳傑憲特別點名中華隊先發投手「老虎」黃子鵬，讚他在低比分的比賽中頂住壓力，幫助球隊保持優勢，「他拚到抽筋，真的很謝謝他的努力。」