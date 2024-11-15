我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林，特地來台灣宣傳即將在台播出的最新紀錄片鉅獻《亞洲》。（圖／BBC Earth提供）

▲台北101及北市市景也在《亞洲》中出現。（圖／BBC Earth提供）

▲《亞洲》中令人看得歎為觀止的畫面，是團隊們在各地耗費數年才拍到的成果。（圖／BBC Earth提供）

BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》，耗費4年、共出外景120次、全部工作人員包含合作的當地拍攝團隊總共有1000到1500人，才完成了總共7集的內容。BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林特別來到台灣，大讚亞洲的地形跟動物種類非常多元，有很多等著他們去探訪的驚奇故事，這一次也到台灣拍攝了大赤鼯鼠、黃腳虎頭蜂、蜜蜂跟蜂鷹的生態。在他眼中，台灣雖然不特別容易被世界注意，反而有很多值得呈現的動物題材，這次7集有兩集出現台灣的內容，算是十分露臉。BBC的動物影片素負盛名，許多畫面都讓觀眾匪夷所思，讚嘆：「到底如何拍出來的？」甚至看到動物似乎展現出擬人的情緒，好奇是不是有劇本？喬尼解釋，他們的團隊為了拍攝動物的真貌，需要花時間等候最精彩的畫面出現，也要做很多功課和規劃，譬如為了拍蒙古的戈壁棕熊，這種生物被視為蒙古國的國寶，全世界僅存不到40隻，BBC團隊花了兩年在區域設置會自動啟動的陷阱相機拍攝，用了4年時間來拍，同時也跟當地的科學家保持密切來往，以便知道攝影機怎麼設置才拍得到好看的內容。儘管他們也有寫腳本，可是動物行為並不受人類控制，時不時會有驚喜，喬尼妙喻：「牠們往往會寫出更棒更精采的腳本。」這回《亞洲》在台灣取景的內容，本地的生物學家提供了非常多有用的資訊，團隊花了一年時間準備，研究台北的大赤鼯鼠晚上的飛行路線，再等了好幾個禮拜才真的拍攝到最後剪進節目中的畫面，大概用了8至10台的攝影機和8到10台的燈，確認可以拍到牠的覓食及飛行路線，這些事前準備工作要是沒周全，根本不知道牠會往左邊或是往右飛，一切辛勞可能白費。喬尼眼中，台灣是一個美麗的地方，野生動物的生態也很有趣。另一集節目拍了台灣的黃腳虎頭蜂、蜜蜂跟蜂鷹生態，虎頭蜂會去吃蜜蜂，蜂鷹則會去吃虎頭蜂的巢穴。工作人員需要穿著全身防護衣，以免被虎頭蜂螫到，有些蜂種不只會螫人，還會噴毒液，所以要戴護目鏡，做好全身的防護。觀眾一定好奇在攝製過程中，哪一種動物帶來最多的凶險，喬尼的答案出人意表：「我們拍攝時會特別小心，但危險往往不是來自於動物而是人，像是在伊拉克、伊朗邊界拍攝波斯豹，這些地區長年有戰爭，有很多地雷，所以我們必須非常謹慎，之前我不知道地雷竟然是會移動的，在危險的區域工作時，我們非常需要當地人的協助。在這個區域，我們有拍到母豹帶著兩隻幼崽小豹出現在鏡頭裡。」他本身具有生物學博士學位，後來才進入到電視台從事生態影片的拍攝工作，因而始終對於發掘更有趣的動物面貌多年來一直充滿熱情。有意思的是，他的博士學位研究主題正是台灣的動物山羌（Muntiacus），後來山羌也被引進到英國。由於隨時都有人員在世界各地拍攝畫面，喬尼的電話電話隨時在響，很常要跟在外地的人員溝通工作上的事宜。他表示，現在有衛星電話和網路，聯繫變得非常方便。有一次在阿富汗和巴基斯坦邊界拍攝時，那時是聖誕夜，他們得到消息說是在那邊拍攝會有危險，於是英國的團隊就先離開，巴基斯坦當地的攝影師說可以繼續留下來拍，過了一年他真的又回去拍，突顯了和在地的人才一起合作的重要性。《亞洲》即將於本月17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，首週連播兩集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。