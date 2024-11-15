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（中央社記者曾智怡利馬14日電）中國國家主席習近平晚間將以視訊方式出席中國在秘魯建造的錢凱港開幕典禮，國安官員表示，該港距離台灣遙遠，直接對台海影響不大，反倒應留意中國接續在全球各地以「一帶一路」名義建港，顯現其地緣政治雄心不止於台灣。中國國有企業中國遠洋海運集團於2019年開始開發錢凱港（Chancay），是秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）任內的最大的投資項目。外媒形容，錢凱港竣工後將成為南美通向亞洲的門戶，這可能挑戰美國在資源豐富的「後院」當中的影響力。習近平今天飛抵利馬，他晚間將在總統府以視訊方式，出席錢凱港開幕典禮。國安官員分析，習近平今天展開對秘魯國是訪問，錢凱港位在利馬北邊，是中國遠洋集團承包建設，照理說活動揭幕，「他應該本人跑去才對，結果他沒去」。國安官員表示，先前中國在巴基斯坦建港也曾引起反抗，而錢凱港落成後，中國經營至少30年，若沒問題可無限期延續；但照過往案例，往往建港後，當地政府就倒台，現在巴基斯坦也欠下鉅款，秘魯極有可能面臨相同命運，博魯阿爾特原先民調還有5%，今早只剩下3.7%。此外，建港過程破壞生態當地居民生活，已遭當地居民嚴厲抗爭，「他用遠距方式進行開幕典禮，說實話本身有點諷刺（ironic）」。國安官員指出，中國在全球各地重要地點都有建港，且為深水港，具地緣政治擴張意義，換言之，中國不單單打壓台灣，其中國地緣政治企圖心已延伸到南美大陸。時任美軍南方司令部司令李察遜（Laura Richardson）曾在5月警告稱，中國可能會利用錢凱港進行軍事用途。對於是否影響台海安全，國安官員表示，錢凱港距離台灣遙遠，直接對台海影響應不大，但中國花費鉅額在中南美、非洲、歐洲南部港口取得經營權，凸顯這是一種全球佈局雄心，值得他國警惕。國安官員強調，中國地緣政治野心不止於台灣，全球其他國家也許認為台海現在「沒什麼事」，但中國的灰色侵擾頻繁，每天都有飛機飛越中線，對台灣是立即威脅。國安官員提到，中國與俄羅斯今年共演、共巡次數頻繁，今年還共巡到北極，顯然別有目的，等錢凱港開始運作，未來中國海警船也可能共巡到南極，總歸而言，中國「一帶一路」發展經貿關係同時，也在延伸軍事力量。國安官員說，對習近平來說，台海只是實現中國夢第一步，「我們從不懷疑他對台海軍事企圖的野心」。（編輯：楊昭彥）1131115