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美國總統當選人川普（Donald Trump）繼續公布最新人事任命，透過聲明宣布，提名曾經的大選競爭對手、小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任美國衛生與公共服務部（簡稱HHS）部長。由於小羅勃甘迺迪是著名的疫苗懷疑論者，消息一出，知名疫苗製造商的股價也跟著下跌。綜合外媒報導，川普在聲明中指出，長期以來，美國人一直受到工業食品複合體、製藥公司打壓，被虛假、錯誤的資訊欺騙，而美國政府及HHS最重要的任務之一，就是確保每個美國人，都免受有害化學物質、污染物、農藥、藥品、食品添加劑侵害，這些東西導致美國面臨「壓倒性」的健康危機。川普聲稱，小羅勃甘迺迪將恢復科學研究的傳統和透明度，以結束慢性病的流行，並使美國「再次偉大、健康」。值得注意的是，小羅勃甘迺迪不只曾是本次美國大選的獨立參選人，更是著名的疫苗懷疑論者，因此有衛生政策專家擔心，小羅勃甘迺迪的反疫苗言論，可能會在川普第2任期時被加強，導致更多美國人無法接受新冠疫苗和其他常規疫苗的接種，多年來，這些疫苗挽救了數百萬人的生命、預防了使人們衰弱的疾病。根據財經外媒《CNBC》報導，川普有關衛生部長的任命消息一出，幾家著名疫苗製造商股價也出現下滑，週四莫德納（Moderna）股價跌逾5%；輝瑞（Pfizer）股價跌了2.62%；諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）股價也重摔超過7%。