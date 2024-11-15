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昔日AI寵兒、美超微 (SMCI) 危機連環爆，財報未能按時公布，14日股價再跌11.41%，每股報18.01美元，再次成為標普500指數表現最差的公司。有外媒指出，美超微若下市，將面臨近560億元票據提前償還的龐大壓力。綜合《彭博社》、《巴隆週刊》等外媒報導，美超微無法如期於16日前提交年度財報，連2025年第1季財報的時程都被影響，該公司正在急尋新的會計師，若未能在截止日之前提交10-K備案，可能面臨下市風險。不過，在安永會計師事務所對其治理、透明度表達疑慮並請辭後，美超微的營運狀況，可能會讓其它會計師事務所望而卻步，想盡快找到願意審核的人並不容易。報導指出，美超微若退市，可能會導致17.25億美元（約新台幣560億元）的可轉換票據提前償還。自從財報危機、會計爭議爆發後，美超微股價已從3月時的峰值，暴跌逾81%。