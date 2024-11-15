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紐約時報(The New York Times)14日報導，與美國總統當選人川普(Donald Trump)關係密切的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)，與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)會面，試圖緩和伊朗和美國之間的緊張關係。紐約時報引述伊朗匿名消息人士，稱這位世界第一富豪和伊拉瓦尼的會晤「正面」。紐約時報指出，兩人11日在一個秘密地點會面了1個多小時。川普過渡團隊和伊朗駐聯合國代表團，都沒有立即證實這次會面。如果這次會面得到確認，可能會初步表明川普認真對待與伊朗的外交，而不是選擇許多共和黨保守派和以色列所青睞的更強硬做法。這也將再次展現馬斯克特殊的影響力。這位特斯拉(Tesla)和X所有者幾乎一直在川普身邊，根據報導，他與川普一起與世界領導人通電話。川普在上一屆總統任期退出了在前總統歐巴馬(Barack Obama)任內與伊朗達成的核子協議，轉而奉行「極限施壓」政策，其中包括迫使其他國家不要購買伊朗石油。但川普把自己塑造成一位出色的交易者，並在最近的競選中表達了對外交的開放態度，儘管他公開支持以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)。尼坦雅胡在以色列對哈瑪斯(Hamas)發動戰爭的同時，也下令對伊朗進行軍事打擊。伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)被認為是這個神權國家內的溫和派，他14日對來訪的聯合國核子監督機構負責人表示，德黑蘭希望消除對該國「和平」核子計畫的疑慮。更多中央廣播電臺新聞