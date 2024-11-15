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北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(15日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)指導了一場自殺式無人機的測試，並下令大規模生產這種航空武器，表示在世界各地引入這類無人機之際，有必要緊急更新軍事理論。金正恩在今年稍早已經督導過自殺式無人機的測試，時機正值北韓與俄羅斯的軍事合作迅速發展之際，引發外界質疑他是否接受莫斯科的技術協助來研發無人機。這類也被稱為滯空攻擊彈藥(loitering munitions)的武器，已在烏克蘭戰爭和中東被廣泛使用。北韓中央通信社指出，金正恩強調有必要儘快打造一系列生產系統，並進行全面的大規模生產。金正恩表示，世界各地以無人機作為軍事用途的競逐正在不斷加速，軍事當局可能正意識到無人機在各式規模衝突中所獲取的成功。報導引述金正恩說，這類客觀存在的改變迫切需要在軍事理論、訓練和教育的許多部份進行更新。北韓已派遣無人機越過邊界，在包括首爾和南韓總統府週遭禁航區等重要地區飛行數小時，導致南韓部署武器來擊落北韓無人機。更多中央廣播電臺新聞