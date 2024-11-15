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美國總統當選人川普（Donald Trump），正式提名佛州參議員盧比歐（Marco Rubio），在他明年初重返白宮後，擔任國務卿一職。現在美國政壇盛傳，川普的兒媳婦勞拉（Lara Trump）有望接手盧比歐的參議員席位，雖然最終決定權在於佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），但已有共和黨大咖陸續出面、力挺勞拉。綜合美媒報導，美國各州在聯邦參議院均有2位議員代表，任期6年，每隔2年會改選約1/3的席位。如果參議院確認盧比歐將出任國務卿，佛州州長德桑蒂斯將負責任命人選，暫時填補盧比歐在參議院的議席空缺，直到下一次選舉為止。川普次子艾瑞克（Eric Trump）的妻子、共和黨全國委員會聯合主席勞拉，就是接替盧比歐的熱門人選。她週四對《福斯商業頻道》表示：「如果我被選中為佛州服務的話，那將是巨大的榮譽和責任，我會認真考慮。」並補充說德桑蒂斯尚未與她聯繫。佛羅里達州另一位聯邦參議員史考特（Rick Scott），已在社群平台上公開支持勞拉接替盧比歐，「如果你認為勞拉川普應該成為佛州的下一任參議員，請轉發」，並肯定她將成為一位偉大的參議員，能充分為佛州人民發聲。42歲的勞拉出生於北卡羅來納州，過去是電視製作人、新聞撰稿人，2024年3月當選共和黨全國委員會共同主席。報導指出，最終決定權在德桑蒂斯手中。一位知情人士告訴《國會山報》，德桑蒂斯的幕僚長受到他的青睞，其他候選人還包括佛州副州長和總檢察長，儘管川普可能會力挺自己的兒媳，但目前德桑蒂斯還沒接到要他任命勞拉的電話。