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▲讀賣巨人先發投手戶鄉翔征。（圖／記者葉政勳攝）

▲日本隊總教練井端弘和。（圖／美聯社／達志影像）

今（15）日在臺北大巨蛋日本隊將和韓國隊進行交手，隔一天則要和中華隊對決，這兩場對戰都非常重要，攸關晉級局勢。《東京體育》撰文表示，大巨蛋對於日本對來說是「未知的球場」，而初次「攻蛋」是否順利，關鍵人物是曾經在這裡投過球的戶鄉翔征，他將分享重要訊息給自己的隊友們。一位球界相關人士透露：「球員第一次在不同國家的體育場打球，難免會感到困難。關鍵是如何在短時間內去適應。」他認為在台北大巨蛋，日本也有「地利優勢」，透露日本國家隊內也有著「嚮導」般人物。《東京體育》指出，今24歲的戶鄉翔征將扮演關鍵角色，因為他有在大巨蛋投過球。今年春天，讀賣巨人隊在台北大巨蛋與中華職棒的球隊進行了友誼賽，作為巨人投手的戶鄉翔征對此球場，比自己國家隊的隊友們更有經驗，因此球隊也希望他能夠與其他球員分享一些信息。當被直接問到關於台北巨蛋的感受時，戶郷投手表示：「還沒和大家討論過台北巨蛋的情況」，不過他計劃告訴隊友：「台北巨蛋的投手丘和東京巨蛋的相似。」他補充道，自己投球時感到場地稍微有些「濕黏」，但隔天投手丘的狀態已經改善，並沒有特別不適，同時很享受台灣獨特的加油氛圍。他在年初對上中信兄弟的大巨蛋交流賽，3局投出6次三振，威風八面。「就像是在甲子園相反的狀況吧（笑）。我覺得在那種（球場氣氛高漲的）情況下讓球迷靜下來，應該會挺爽的。只要努力幫助球隊贏球就好。」作為預計在對上中華隊時推派的先發投手，才木浩人在13日的練習後如此表示。在之前的交流賽中，才木浩人對上捷克隊，以3局7次三振的投球內容震撼全場。才木本季於中央聯盟中締造4次完投和3次完封，體能充沛，由於此次比賽沒有投球數限制，他此一特點將能充分發揮。短期賽事中每分都極為重要，先發投手的穩定表現至關重要，才木帶著強烈的決心迎接這場決戰。台灣的棒球應援以熱情聞名，包含麥克風表演、舞蹈和啦啦隊等，但日本隊主帥井端弘和指出：「在上屆比賽中，作為內野守備和跑壘教練參加的時候，沒有人在意這些應援活動。我們都知道台灣的應援氛圍很強烈，但球員們應該都已經習慣了。」他舉例甲子園的阪神比賽，強調這不會是問題。