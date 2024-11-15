我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人名宿「俠客」Shaquille O'neal近期在自己的播客節目《The Big Podcast with Shaq》直言「近年NBA的比賽變得很『無聊』，全因大家都在投三分而降低聯盟收視率」，此言論一出並遭到聯盟總裁Adam Silver反駁表示，「以前人們也曾抱怨你的比賽全是扣籃。」O'neal在節目中說道：「本季聯盟收視率下降，因為比賽中大家都在看同樣的事情，就是不停的投三分，不是每個人都是Stephen Curry，都像金州勇士一樣，聯盟中各支球團應該要有不同的進攻策略，而不是一昧的追求三分。」對於此番言論，聯盟總裁Silver也給予反駁，並說道：「我尊重他的意見，我認為我知道聯盟要的是什麼，雖然有時候比起30英尺的遠投，人們更欣賞12英尺的跳投，但以前O'neal在場時，這情況恰好相反，沒有人想看O'neal的比賽，因為他的比賽都只有扣籃。」聯盟將在今年重簽轉播合約，預計將是一份為其11年的合約，總裁Silver表示，「我知道人們都在討論三分球，但這些討論都是關乎那些高技巧的射手，未來將考慮把三分線往後挪，現在是改變很好的時間點，我知道O'neal說得有些事情是有道理的，因為沒有人願意看到每支球隊都在打相同的戰術。」