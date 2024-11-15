我是廣告 請繼續往下閱讀

14日深夜11時許，新北市中和區大智街附近，發生一起流血衝突，37歲的張姓男子，因不滿鄰居53歲賴姓男子，夜間講話太大聲、干擾安寧，雙方長期因噪音起口角，昨天晚間，2人疑似又為噪音干擾起爭執，進而演變成肢體衝突，賴男涉嫌持剪刀劃傷張男，警方獲報到場，雙方互提告傷害罪，均被依法移送偵辦。據了解，張男與賴男長期因噪音不睦，昨天晚間，2人又因此發生衝突，賴男一怒之下，持剪刀劃傷張男手臂，警方獲報到場，先將傷者醫救治，所幸無生命危險，因雙方互相提出傷害告訴，警方遂依傷害罪嫌受理，並移送新北地檢署偵辦。