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如今日本職棒已經慢慢變成日本球員挑戰美國職棒大聯盟的跳板，隨著佐佐木朗希已通過入札制度獲得前往美國的機會，他未滿25歲卻成功申請的情況，可能激勵其他有「大聯盟夢」的球員，像是高橋宏斗、戶郷翔征等人。這也引發了一些對「入札制度」的討論，前讀賣巨人名將高橋善正認為應該修正現有制度，避免日職成為大聯盟的「3A農場」。高橋善正對於佐佐木朗希有提早挑戰大聯盟著一些意見，他指出，由於MLB的規定，25歲以下的選手只能簽下小聯盟合約，因此佐佐木朗希其實可以再等待兩年，這樣球隊將可以透過更高的轉讓金來回饋NPB球團。然而，選手因大谷翔平的成功而希望提早挑戰大聯盟是很自然的事。而佐佐木在這樣的情況下的成功申請，影響更是深遠，將使得未來更多日本選手可能會在投入職棒5年內希望挑戰MLB，這也使NPB各球團間的情況不同（例如日本火腿隊或羅德隊較容易放行，巨人隊卻不願放行），引發更多爭議。因此高橋善正提出建議，他認為制度層面要有所修正，應該在NPB與MLB之間建立新的規則，避免NPB成為MLB的「3A農場」，並確保選手待遇的公平性。此外，有某隊的老選手透露，當球團不願放人時，有些選手會通過媒體施壓，以達到「既成事實」的目的。佐佐木朗希在與球團的談判過程中，母親也積極參與，這引發了媒體對其母親角色的好奇與討論。據稱，佐佐木朗希在加入千葉羅德海洋隊時，他和球團間就有關於挑戰MLB的「秘密協議」，但樂天隊本部長松本尚樹否認了此事，他說：「沒有這件事，我們是在綜合評估後批准的。」日本媒體《日刊現代》引用前高橋善正的話，認為佐佐木將會開啟一個「糟糕的先例」，讓日本棒球界奔向以「賺錢」為走向的道路。