天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（15）日清晨減弱為輕度颱風，前中央氣象局局長鄭明典發文指出，目前天兔颱風減慢環流重整中，不一定會走登陸往東的路線，未來路徑仍存在不確定性。天氣粉專「台灣颱風論壇」則示警，天兔颱風即使持續減弱，但核心雖小，仍有頗強的環流雨帶，高雄、屏東、台東、花蓮仍會有強風大雨，台南、嘉義、南投山區則是間歇強風及大雨，千萬別小看。
鄭明典今日發文表示，萬宜颱風正在長大，天兔颱風則是環流重整中，其中天兔雲系部分影響台東和屏東陸地，由於天兔的移動速度持續減緩，預報路徑已經逐漸反應，依據氣象署「報天氣」昨天的說明，天兔不一定會走登陸往東的路線，未來路徑仍有待觀察。
而天氣粉專「台灣颱風論壇」則指出，天兔颱風目前已弱為輕度颱風，暴風圈也縮小了，預計未來還有持續減弱的趨勢。且天兔颱風今日速度開始放慢並逐漸轉向，預計明日抵達西南海域時會很慢速移動、走走停停，登陸時間約延至明日傍晚左右，登陸熱區仍然是屏東至恆春半島間。
「台灣颱風論壇」透露，天兔颱風登陸之後強度會快速減弱，從台東附近出海後可能就只剩下熱帶低壓，「如同山陀兒一樣灰飛煙滅。」但天兔颱風核心雖小，仍有頗強的環流雨帶，在明日靠近甚至登陸台灣的過程中，高雄、屏東、台東、花蓮仍會有強風大雨，台南、嘉義、南投山區則是間歇強風及大雨，提醒東、南部地區「依然不可以輕忽，別小看輕度颱風，畢竟這隻兔子一路走來都瘋瘋的。」
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而天氣粉專「台灣颱風論壇」則指出，天兔颱風目前已弱為輕度颱風，暴風圈也縮小了，預計未來還有持續減弱的趨勢。且天兔颱風今日速度開始放慢並逐漸轉向，預計明日抵達西南海域時會很慢速移動、走走停停，登陸時間約延至明日傍晚左右，登陸熱區仍然是屏東至恆春半島間。
「台灣颱風論壇」透露，天兔颱風登陸之後強度會快速減弱，從台東附近出海後可能就只剩下熱帶低壓，「如同山陀兒一樣灰飛煙滅。」但天兔颱風核心雖小，仍有頗強的環流雨帶，在明日靠近甚至登陸台灣的過程中，高雄、屏東、台東、花蓮仍會有強風大雨，台南、嘉義、南投山區則是間歇強風及大雨，提醒東、南部地區「依然不可以輕忽，別小看輕度颱風，畢竟這隻兔子一路走來都瘋瘋的。」