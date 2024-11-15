我是廣告 請繼續往下閱讀

昨天湖人迎戰灰熊，賽前兩位日本隊友八村壘和河村勇輝還開心合照，賽後八村壘直接重砲批評日本籃協，並對於續留男籃總教練Tom Hovasse的決定表達不滿，日媒表示這樣直白表述意見的情況實屬罕見，更有業內人士擔憂，「未來像奧運這樣的賽事，他可能都不會再代表日本隊參賽。」八村壘昨天賽後首次公開表達他對日本國家隊現狀的不滿，「雖然不太想說這些。我一直代表日本隊出賽，但目前的某做法讓我感到不滿意。我在NBA打球的同時，也一直致力提升日本籃球的實力，為了成為孩子們嚮往的存在做努力。然而在日本國家隊，心思似乎不在這上面，我個人會覺得更是為了錢。」巴黎奧運結束後，日本男籃選擇和Tom Hovasse續約，對此八村壘更直言，「作為日本男籃的核心球員，我希望擔任教練的人應該是更了解男子籃球，並具備職業球員經驗，和有擔任俱樂部主帥經驗的專業人士。這樣的現況讓我感到非常遺憾。」日媒認為，這一番話等於直接向現任體制說「NO」，特別是一位現役的日本隊王牌球王公開對協會及教練體制提出異議，實屬罕見。籃球業內人士認為，「沒想到八村壘會如此直白地表達意見。如果協會的體制不變，未來像洛杉磯奧運這樣的賽事，他可能都不會再加入日本國家隊了。」若這種情況未能改善，八村壘可能會錯過奧運，甚至面臨退出國家隊的危機。