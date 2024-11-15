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美國佛羅里達州日前因遭受颶風「密爾頓」襲擊，所到之處災情慘重，其中美國職棒坦帕灣光芒主場純品康納球場也遭到重創，在今根據光芒球團表示，「球團決定向紐約洋基租借春訓基地斯坦布倫納球場（Steinbrenner Field），作為明年球隊的主場。」根據光芒老闆Stuart Sternberg透露，「斯坦布倫納球場是最適合光芒與球迷的球場，他擁有11000個座位，是佛羅里達州最大的春訓基地。」談到選擇斯坦布倫納球場作為明年主場，Sternberg說道：「雖然這球場要達到大聯盟球場的水準有困難，但以我們現在的處境，這並不是困難的決定，球迷將在較小的球場裡看大聯盟比賽。雖然對洋基是個沉重要求，因為這是棒壇的一個重大要求，謝謝他們毫不猶豫的答應，我非常感激。」此消息也得到MLB總裁Rob Manfred證實，並在聲明中說：「感謝這兩支球隊的努力與合作，讓光芒能做出這個最佳決定，這結果符合聯盟的目標，順利讓光芒球迷在下賽季仍有主場能看球，球員也可以留在家裡而無須打擾他們家人。」洋基隊老闆 Hal Steinbrenner也透夠球隊發出聲明，並指出，「光芒在坦帕灣地區深根蒂固，我們理解在距離純品康納球場30分鐘內，舉行2025年主場比賽對光芒的球員、員工和球迷來說是多麼有意義。在這樣的時刻，競爭是其次，做出正確的事才是最重要的，球團會支持幫助家庭與企業，從密爾頓颶風中恢復。」