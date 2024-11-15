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▲世界12強棒球錦標賽，13日在台北大巨蛋開打，開幕戰上演中華隊、韓國隊交手的「台韓大戰」，吸引滿場球迷入場。（圖／記者葉政勳攝）

日本監督無畏台式應援！世界12強棒球賽B組預賽，日本「武士隊」在首戰以9：3擊敗澳洲後，展開移動日移師台灣，將在今（15）日晚間交手韓國，上演頂尖的「日韓大戰」中華隊在B組預賽奪下2連勝，除了球員精湛表現外，場邊球迷的熱鬧應援，引起國外媒體、網友關注。日本媒體《中日體育》報導指出，台式應援的特色在於，有高音量的音樂，以及一、三壘側舞台上的啦啦隊會跳舞應援。阪神、巨人兩支球隊同樣歷史悠久，擁有大量球迷，且一個位在關東、一個位在關西，長年對抗下來，形成如同「世仇」的對手。因此不論是哪隊的主場，這樣的對戰組合出現，都可以說是票房保證。