日本監督無畏台式應援！世界12強棒球賽B組預賽，日本「武士隊」在首戰以9：3擊敗澳洲後，展開移動日移師台灣，將在今（15）日晚間交手韓國，上演頂尖的「日韓大戰」。日本監督井端弘和昨（14）日提前來到台北大巨蛋，觀戰中華隊和多明尼加隊的比賽，對於台灣的獨特應援表示不擔憂，並指出，自己認為日職的「巨人、阪神」世仇戰，激烈程度更勝台式應援。
不擔心台式應援 想起巨人對上阪神
中華隊在B組預賽奪下2連勝，除了球員精湛表現外，場邊球迷的熱鬧應援，引起國外媒體、網友關注。韓國記者在「台韓大戰」當天，形容在現場也感受到台灣球迷被此發全壘打所帶起的熱情，全場晃動就好像發生地震一樣。
日本媒體《中日體育》報導指出，台式應援的特色在於，有高音量的音樂，以及一、三壘側舞台上的啦啦隊會跳舞應援。對此，日本監督井端弘和在訪問中表示：「我覺得那個更可怕。」並意指在阪神甲子園球場比賽的感受，因為他在過去曾以讀賣巨人隊球員身份作客阪神，認為當下的球迷應援聲，不遜於台式應援。
阪神、巨人兩支球隊同樣歷史悠久，擁有大量球迷，且一個位在關東、一個位在關西，長年對抗下來，形成如同「世仇」的對手。因此不論是哪隊的主場，這樣的對戰組合出現，都可以說是票房保證。
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中華隊在B組預賽奪下2連勝，除了球員精湛表現外，場邊球迷的熱鬧應援，引起國外媒體、網友關注。韓國記者在「台韓大戰」當天，形容在現場也感受到台灣球迷被此發全壘打所帶起的熱情，全場晃動就好像發生地震一樣。
日本媒體《中日體育》報導指出，台式應援的特色在於，有高音量的音樂，以及一、三壘側舞台上的啦啦隊會跳舞應援。對此，日本監督井端弘和在訪問中表示：「我覺得那個更可怕。」並意指在阪神甲子園球場比賽的感受，因為他在過去曾以讀賣巨人隊球員身份作客阪神，認為當下的球迷應援聲，不遜於台式應援。
阪神、巨人兩支球隊同樣歷史悠久，擁有大量球迷，且一個位在關東、一個位在關西，長年對抗下來，形成如同「世仇」的對手。因此不論是哪隊的主場，這樣的對戰組合出現，都可以說是票房保證。