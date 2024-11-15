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▲彭啟明示警，天兔颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，導致大氣污染物難以擴散進而累積。（圖／取自彭啟明臉書）

▲劉博仁醫師建議，霧霾嚴重的情況之下，這兩天外出一定要戴口罩，不要逞強，「這種空氣品質對於肺部的殺傷力非常大。」（圖／記者陳明安攝）

今（15）日西半部充滿霧霾灰濛濛一片，空氣品質不佳，尤其竹苗、中部空品區更是亮起一片橘燈，讓民眾對空污環境相當有感。對此，環境部長彭啓明指出，由於天兔颱風接近，下沉氣流讓大氣很穩定，導致污染物難以擴散，等到下雨才會解除；營養功能醫學專家劉博仁醫師也提醒，，「這種空氣品質對於肺部的殺傷力非常大。」彭啓明今日在臉書發文表示，，「很多地方都是敏感族群不健康等級」，包含他自己也是呼吸器官敏感的人，因此很有感，這狀況還要等到颱風雲帶進來開始下雨才會雨除，提醒敏感性的朋友要多注意。劉博仁醫師則建議，霧霾嚴重的情況之下，，不要逞強，，且要多喝水、多吃蔬菜，補充維生素B群增加身體的代謝。更要記得在這種空氣品質之下，，「不但養生不成，還會增加身體的發炎情況。」環境部指出，由於環境風場為東風，西半部受地形影響擴散條件不佳，污染物容易累積，若產生背風渦旋，易使局部地區臭氧濃度上升，提醒民眾注意防護。桃園環保局也提醒民眾，建議盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，建議避免長時間劇烈運動，減少戶外活動，敏感族群請多加注意防護。而根據環境部官網，今日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，