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受到中國振興計畫內容與經濟數據不如市場預期，經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估調漲0.1元、柴油調漲0.2元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升27.0元。累算至11月14日之7D3B週均價為72.12美元，較上週74.33下跌2.21美元。本週與上週新台幣兌美元匯率均為32.418較上週32.092貶值0.326元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.0元，柴油調漲1.2元。經過中油啟動平穩機制後，下週汽油預估實際調漲0.1元、柴油調漲0.2元。實際調整金額請於17日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。