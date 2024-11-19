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日前台北市議員趙怡翔在上廣播節目時，痛批某位國民黨駐美代表，在美國到處講綠營壞話、挑撥關係，隨後廣播主持人周玉蔻直接在臉書上點名，就是國民黨駐美代表秦日新。對於趙怡翔以及秦日新兩人皆有所熟識的旅美學者翁履中也在《全球霸主之爭》節目中發表看法。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請到美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中來解析美國大選後即將上任的川普政府。熟知藍營美方人員的翁履中在節目中被問及此事，他表示，政黨攻防是非常合理的，但我們都很希望，出了國門大家都是一國人，他其實很不希望看到互相批判，政治人物難免都有立場，他相信不論是藍或是綠，多多少少都會說一些自己政黨的好話，會說一點對方做不好的地方。翁履中表示，如果我們都只記起這種怨恨，錙銖必較讓台灣民眾覺得藍綠在外面一樣在吵吵鬧鬧，自己作為一名旅外學者，看到這樣子實在覺得可惜，因為台灣在外確實面臨許多挑戰，為什麼我們希望台灣民眾能看到台美真實的關係以及台灣在國際上遇到的困境。趙怡翔和秦日新大使他都很熟，大家在對外都有自己的政黨考量，他相信兩人都很理智，面對現在川普團隊，以及台灣可能的軍購內容，我們至少要讓台灣民眾知道，國內政黨在國門之外是願意合作的。